Izbornik Engleske o 'skupini smrti': "Opet Hrvatska... Htjeli smo najbolje, a to smo i dobili"

Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Fuente izjavio je u četvrtak da je cilj Španjolske osvajanje Lige nacija, natjecanja u kojem će se u skupini suočiti s Hrvatskom, Engleskom i Češkom.

„Cilj nam je osvojiti ovo natjecanje. Poštujemo sve protivnike, koji su vrlo jaki, ali naša je filozofija uvijek igrati s ambicijom da pobijedimo“, rekao je De la Fuente nakon ždrijeba u Bruxellesu.

Španjolska, aktualni europski prvak, prošle sezone izgubila je finale od Portugala nakon izvođenja penala, dok je godinu ranije naslov osvojila protiv Hrvatske, također nakon jedanaesteraca.

„Liga nacija je vrlo prestižno natjecanje i predstavlja veliki izazov. Kao reprezentacija, odgovornost nam nalaže da se borimo do kraja“, dodao je De la Fuente.

Iako priznaje da je skupina s Engleskom, Hrvatskom i Češkom zahtjevna, ističe da će Španjolska dati svoj maksimum. „Protivnici će od nas tražiti našu najbolju igru. Riječima se malo postiže, sve se mora dokazati na terenu. Veselimo se izazovu i igri u ovako kompetitivnoj skupini“, rekao je.

Slično mišljenje iznio je i izbornik Engleske Thomas Tuchel, koji je skupinu opisao kao tešku i konkurentnu. „Opet igramo protiv Hrvatske, kao i na Svjetskom prvenstvu. Ali takva je situacija“, rekao je Tuchel.

Hrvatska i Engleska prvo će se susresti na Svjetskom prvenstvu u lipnju u SAD-u, a potom će se dvaput sastati u Ligi nacija koja počinje u rujnu.

„Htjeli smo konkurentnu skupinu jer želimo igrati protiv najboljih i testirati svoje mogućnosti, i to smo i dobili“, poručio je Tuchel. Na pitanje o ambicijama Engleske dodao je da će se momčad boriti „za polufinale i finale“. „Naravno, sanjamo velike ciljeve i vjerujemo u svoje sposobnosti, ali natjecanje neće biti lako“, zaključio je.