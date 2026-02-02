Izbačena iz HDZ-a zbog „Srba i vrba“, sada Možemo nazvala „retardinjosima“

Ivona Milinović, nekadašnja riječka HDZ-ovka i gradska vijećnica koja je izbačena iz HDZ-a komentirala je doček brončanih rukometaša na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

Tom prigodom stranku Možemo, koja je na vlasti u Gradu Zagrebu, nazvala je "retardinjosima i sektom" te zaključila s "zamisli da ti retardi preuzmu državu".

"Kako je Plenki nokautirao retardinjose iz sekte Možemo oko dočeka. A Senfu pravnice Sandra i Dalija nisu znale objasnit da Vladi RH ne treba suglasnost Odjela za komunalno gospodarstvo za organiziranje bilo čega kao fizičkim i pravnim osobama

Nokautirani i idu se dodatno sramotit. Na podu cvile da nisu zapravo nokautirani. Zamisli da ti retardi preuzmu državu.

Bit će dočeka i pjevat će Thompson sukladno željama naših rukometaša i junaka!", napisala je na svojoj Facebook stranici.

Podsjetimo, Ivona Milinović u podcastu je 2019. godine za pjesmu Hajdukovih navijača Torcide "Rijeko puna si Srba / Ne brini, Rijeko, ima još vrba" rekla kako je neprimjereno pjevati takve pjesme i davati Pupovcu argument da sutradan plače ''evo su Hrvati fašisti''.