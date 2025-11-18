Izaslanici Predsjednika Republike Orsat Miljenić i Marijan Mareković sudjelovali su na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata u Vukovaru

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, izaslanici Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske, predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić i savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković sudjelovali su na obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2025. „Vukovar – mjesto posebnog Domovinskog pijeteta“.

Obilježavanje 34. obljetnice vukovarske tragedije započelo je u krugu Nacionalne memorijalne bolnice „dr. Juraj Njavro“ u Vukovaru, a potom je kroz grad krenula Kolona sjećanja koju su predvodili hvatski branitelji Vukovara s članovima obitelji poginulih, nestalih, ubijenih, nasilno odvedenih i umrlih hrvatskih branitelja Vukovara na čelu s braniteljicama Grada Vukovara.

Dolaskom Kolone sjećanja na Memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata odana je počast žrtvama Vukovara polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred Spomen obilježja žrtvama iz Domovinskog rata. Nakon polaganja vijenaca na Memorijalnom groblju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, vijenac Predsjednika Republike položen je i na Ovčari, ispred Spomen-obilježja masovne grobnice. Uz izaslanike Predsjednika Republike, pri polaganju vijenaca Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske bio je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid.