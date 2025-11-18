Izaslanici Predsjednika Republike Ivica Olujić i Bartol Šimunić sudjelovali na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata u Škabrnji

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje izaslanici Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske, savjetnik Predsjednika za obranu Ivica Olujić i pročelnik Kabineta predsjednika Bartol Šimunić sudjelovali su na obilježavanju 34. obljetnice stradanja Škabrnje.

Škabrnja je, uz Vukovar, simbol stradanja Hrvatske u Domovinskom ratu. U Škabrnji je 18. studenoga 1991. godine ubijeno i masakrirano 43 civila i 15 hrvatskih branitelja. Do oslobođenja mjesta u Oluji 1995. godine u Škabrnji je ubijeno 86 osoba.

Tijekom obilježavanja položen je zajednički vijenac kod Spomen obilježja masovne grobnice, koji je, u ime svih sudionika, položilo izaslanstvo Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata. Nakon polaganja vijenaca kod Spomen obilježja masovne grobnice i Svete mise u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, izaslanici Predsjednika Republike pridružili su se koloni koja je s Trga dr. Franje Tuđmana krenula do Centralnoga križa i Spomen obilježja za poginule u Domovinskom ratu na groblju sv. Luke.

Kod Centralnoga križa i Spomen obilježja za poginule u Domovinskom ratu na groblju sv. Luke pročitana su imena poginulih i ubijenih hrvatskih branitelja i civila te su položeni vijenci i zapaljene svijeće.

Pri polaganju vijenca Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske, osim izaslanika Predsjednika Republike bili su zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general-bojnik Blaž Beretin, zapovjednik Hrvatske ratne mornarice kontraadmiral Damir Dojkić, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadir Krešimir Ražov, načelnik Operativne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga RH brigadni general Ivan Raos, zapovjednik Zapovjedništva za potporu brigadir Mile Vukičević, načelnik Uprave za logistiku brigadir Milan Slavica, zapovjednik Središnjice za upravljanje osobljem brigadir Ilija Pašalić, zapovjednik Obavještajne pukovnije pukovnik Željko Perić i zamjenik zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta brigadir Damir Stručić.