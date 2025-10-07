Iza ovog tradicionalnog salonitanskog nakita stoji velika ljubavna priča

Gradska knjižnica Solin u srijedu 8. listopada 2025. s početkom u 19 sati poziva na predstavljanje rimskih naušnica ATIJE VALERIJE, koje će se održati u Teatrinu GK Solin.

Iza prekrasnih zlatnih salonitanskih naušnica krije se ljubavna priča, izvučena iz salonitanskog blaga nakon 1800 godina!

Ove prekrasne naušnice javnosti će predstaviti doc. dr. Ivan Matijević, Inge Belamarić, kustosica Ema Višić Ljubić i sam autor Josip Matijević.

„Nakit je zamrznuta glazba. Rimski obrtnik izradio je naušnice od zlata, bisera i nepoznatog kamena kako bi stvorio zvuk koji ne pripada ni jednom vremenu, ali govori svima.“ – kazao je prilikom izrade ovih prekrasnih salonitanskih naušnica sam autor Josip Matijević.