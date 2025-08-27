Iza blještavila društvenih mreža: Ella Dvornik suočena s financijskim problemima

Influencerica Ella Dvornik, kći legendarnoga glazbenika Dina Dvornika i unuka glumca Borisa Dvornika, već godinama je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće javne scene. Uz karijeru na društvenim mrežama okušala se i u poduzetništvu, no posljednji poslovni podaci otkrivaju da se našla pred ozbiljnim izazovima.

Ella je u travnju 2023. godine osnovala tvrtku Alterella, registriranu za djelatnost promidžbe, reklame i propagande. U prvoj godini poslovanja ostvarila je promet od 64.000 eura i neto dobit od 12.400 eura, a zaposlena je bila jedna osoba s plaćom od 398 eura.

Godinu kasnije prihodi su narasli na gotovo 100 tisuća eura, a neto dobit na 14.700 eura, dok je zaposlenici plaća povećana na 833 eura. Unatoč rastu, prema podacima Poslovne Hrvatske, tvrtka je trenutačno u blokadi, pišu 24sata.

Obrt Cruella je u blokadi

Direktorica Alterelle je Ella, dok se kao osnivač vodi Sead Ajaz. No problemi se ne zaustavljaju na tome - i njezin obrt Cruella je u blokadi. Do prošle godine Ella je s bivšim suprugom imala i tvrtku Manijak, koja je izbrisana u listopadu 2024. godine. Iako je godinama poslovala pozitivno s neto dobiti većom od 50 tisuća eura, u godini njihova razvoda završila je u dugu od gotovo 26.000 eura.

Njezini poslovni usponi i padovi godinama su u fokusu javnosti zbog činjenice da nije završila ni srednju školu. Štoviše, odustala je od obrazovanja još u drugom razredu srednje škole, na što je posebno negodovao njezin djed, glumačka legenda Boris Dvornik. Ella je o svom obrazovanju otvoreno progovorila 2023. na konferenciji "Beep Up". Pohađala je Umjetničku školu u Zagrebu, ali ju je napustila u drugom razredu zbog snimanja serije "Rođaci", koja nikad nije prikazana, pišu 24sata.

'Znala sam da neću ići na faks ni ništa'

- Stalno me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osjećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa - priznala je tad Ella.

Dodala je i kako je upravo iz tog iskustva izvukla važne životne lekcije: "Koliko god ljudi mislili da je to pogreška, mislim da sam stvarno naučila puno o životu time što sam na neki način morala naći nešto u čemu sam dobra bez nekakvog znanja. Sve vrijeme sam tražila ono što bi me ispunilo i na kraju sam došla do ovoga. I drago mi je, iskreno".

Dok su roditelji, Danijela i Dino Dvornik, podržali njezinu odluku da prekine školovanje, djed Boris Dvornik bio je manje oduševljen. Za razliku od Elle, njezina majka Danijela Dvornik uspješno vodi svoj obrt Reebawish na Braču, koji nije u blokadi. Obrt se nalazi u ulici koja od 2010. godine nosi ime po Dini i Borisu Dvorniku, čime se dodatno čuva uspomena na poznatu obitelj.