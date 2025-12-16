Iz zaključanog mopeda ukradeno 2.200 eura, policija otkrila počinitelja

Policijski službenici Policijske postaje Dubrovnik dovršili su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za kazneno djelo krađe, izvijestila je policija.

Riječ je o krađi koja se dogodila 14. srpnja ove godine u poslijepodnevnim satima na području Dubrovnika. Prema prijavi 45-godišnjeg hrvatskog državljanina, nepoznata osoba mu je na neutvrđen način iz novčanika otuđila 2.200 eura, dok se novčanik nalazio zaključan ispod sjedala mopeda dubrovačkih registarskih oznaka.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, policija je utvrdila osnovanu sumnju protiv 39-godišnjaka, a protiv njega će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.