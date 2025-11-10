Iz trgovina se povlači šunka, provjerite imate li je u svom frižideru. Ni slučajno je nemojte jesti

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Zagreb, iz predostrožnosti opoziva proizvod PIKOK DELIKATES KUHANA ŠUNKA 200 g, LOT broja 562609 N 022, upotrijebiti do 10.11.2025. zbog moguće kontaminacije bakterijom Listeria monocytogenes.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta.

Podaci o proizvodu

Proizvođač: LE&CO-Ing. Jiri Lenc, s.r.o. Jinry, Češka

Maloprodaja: LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod