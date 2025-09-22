Iz trgovina se povlači kozmetički proizvod. Nemojte ga koristiti

S tržišta se hitno povlači kozmetički proizvod zbog utvrđene štetne kemikalije koja može izazvati karcinom.

Riječ je o kremi za sunčanje Agrado Sun; lot: 41997300 P202 E07/27; SPF 50; 100 ml; proizvođač Agrado cosmetics Španjolska. Uvoznik za Hrvatsku je Insako d.o.o. Zagreb te Spar Hrvatska. Zemlja podrijetla je Španjolska.

“Proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadrži nedopuštenu tvar benzofenon. Obvezne mjere su povlačenje proizvoda s tržišta. Informacije za potrošače: prestati upotrebljavati proizvod”, navode u Državnom inspektoratu.

Benzofen je inače česta kemikalija u kremama za sunčanje. Snažna je UV zaštita, ali se i brzo apsorbira kroz kožu. Kako se sumnjalo na potencijalni rizik za rak dojke, provedena su brojna znanstvena istraživanja. Fokus studija bio je ispitati utjecaj koji benzofenon ima na rak dojke.

Neke su studije otkrile da u mikrookruženju tumora pluća, primjerice, benzofenon značajno povećava broj metastaza i ukupnu površinu pokrivenosti tumorom. Doznalo se i kako uzrokuje promjene u imunološkom sustavu.

Kako postoji rizik za zdravlje ljudi, benzofenon je na području Europske unije zabranjen za korištenje u kozmetičkim proizvodima.