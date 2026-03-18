Iz Ministarstva uvjeravaju kako su uvjeti na Bilicama skroz dobri: U zatvoru imaju klimu, podno grijanje, ugrađene televizije s preko 70 programa. Problem sa stjenicama se rješava...

Situacija sa stjenicama na Bilicama - kako se već dulje vremena eufemistički naziva infestacija splitskog zatvora tim neugodnim i nezgodnim parazitskim kukcima - već je 'izazvala' dva požara u ćelijama; dva puta su zatvorenici napola ludi zbog tih 'baja' odlučili zapaliti madrace pa neka su im životi ugroženi vatrom!

Prvi put prije gotovo devet mjeseci, kad je glavni akter bio Ante Vučak zvani Australac (drugi čovjek u klanu Željka Rajića, koje je Uskok optužio za kriminalnu organizaciju), a drugi put su brojne sirene odjekivali nedavno. Nisu samo vatrogasci imali posla nego i policija jer je trebalo broje ozlijeđene i 'nadimljene' zatvorenike prebaciti u splitsku bolnicu...

Provedena dezinsekcija prostorija zatvora

No, prema našim informacijama, nisu stjenice jedini problem u zatvoru. Zbog toga smo poslali nekoliko pitanja Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Jer ministarstvo kojem je na čelu Damir Habijan odgovorno je i za Bilice, kroz Upravu za zatvorski sustav i probaciju. I dobili smo detaljne odgovore, pogotovo su odgovorni precizno elaborirali korake koje su poduzeli vezano za stjenice...

Kakva je trenutačna situacija sa stjenicama, imajući u vidu nedavni ozbiljni incident s paljenjem zatvorskih madraca (drugi takav!) koji srećom i brzom intervencijom djelatnika nije završio s težim posljedicama. Što se planira napraviti kako bi se ta infestacija konačno riješila?

Uvodno ističemo kako je sukladno članku 1. stavku 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora propisano da su poslovi izvršavanja kazne zatvora od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Stoga, u svim našim kaznionicama i zatvorima postupamo odgovorno i s pojačanom pažnjom vodeći računa kako o sigurnosti tako i o međunarodnim standardima i uvjetima smještaja.

Zatvor u Splitu u odnosu na pojavu stjenica poduzima sve propisane mjere sustavnog uništavanja stjenica, kao i mjere koje se odnose na prevenciju pojave stjenica. Upravo zbog stjenica, u više navrata je putem ovlaštene tvrtke „Cian“ provedena dezinsekcija prostorija zatvora u kojima su uočene pojave stjenica. Dodajemo kako je prije nekoliko mjeseci dio zatvorenika premješten u druga kaznena tijela kako bi se temeljito provelo čišćenje prostorija u Zatvoru u Splitu.

Dezinsekcija se i dalje provodi po potrebi te se vodi briga i o kontinuiranom čišćenju prostorija.

Sve mjere koje se trenutno provode u prostorijama Zatvora su mjere ustaljene prakse suzbijanja stjenica i u uobičajenim se okolnostima provode radi suzbijanja stjenica. Tako se provode mjere koje npr. uključuju zamjenu namještaja i nabave grijalica kako bi se riješio problem infestacije stjenicama. Prema operativnom planu započeta je provedba kontaktne dezinsekcije. Provedba navedenih mjera predviđa se u razdoblju do godinu dana.

„Muršić protiv Hrvatske“

Zatvor u Splitu je izradio Protokol za postupanje u slučaju pojave stjenica u zatvorskim sobama u kojem je razrađen postupak izmještaja zatvorenika, prvi kemijski tretman, detaljno čišćenje i usisavanje, uklanjanje i obrada namještaja, građevinska sanacija prostorije, termalni tretman, drugi kemijski tretman, povratak zatvorenika u prostoriju, nadzor i praćenje pojave stjenica te protokol za premještanje zatvorenika.

Osim navedenog Protokola, Zatvor u Splitu je donio i Uputu za strukovne učitelje kao i Uputu za službenike pravosudne policije Odjela osiguranja, kojima su pobliže opisani radni procesi koji uključuju i prevenciju te suzbijanje pojave stjenica.

Koliki je broj zatvorenika u odnosu na nominalni i realni kapacitet zatvora? Imamo informacije kako broj zatvorenika daleko premašuje kapacitete, a što stvara osnove za buduće tužbe jer je praksa Europskog suda za ljudska prava dodjeljivati odštete zatvorenicima ako nisu tijekom boravka imali dostatan i definiran broj metara kvadratnih po osobi...

U odnosu na upit o broju zatvorenika u odnosu na nominalni i realni kapacitet zatvora, možemo Vas izvijestiti da Zatvor u Splitu ne može izravno utjecati na broj osoba lišenih slobode koji se u njega upućuju sukladno sudskim odlukama, no može utjecati na postojanje kompenzacijskih čimbenika za manjak prostora.

Europski sud za ljudska prava je dana 20. listopada 2016. godine donio presudu „Muršić protiv Hrvatske“ kojom je ujednačio dosadašnju praksu vezanu za uvjete u zatvoru i površinu osobnog prostora koju osoba lišena slobode mora imati na raspolaganju. Osoba lišena slobode mora imati na raspolaganju minimalno 3m2 osobnog prostora. Ako nema, zatvorske vlasti moraju osigurati da smanjenje osobnog prostora ispod minimalne površine od 3m2 traje što kraće, a da su istovremeno ostali uvjeti boravka u zatvoru zadovoljavajući.

Zatvor u Splitu je u pogledu kompenzacijskih čimbenika za manjak prostora izvršio kompletno renoviranje šetnice istražnih zatvorenika, te je opremio šetnice sa street workout opremom. Također, osobe lišene slobode na raspolaganju imaju i knjižnicu zatvora, koja ima u katalogu oko 900 knjiga različitih sadržaja. Osobama lišenim slobode omogućena je nabava u zatvorskoj prodavaonici prehrambenih, higijenskih i drugih dopuštenih stvari za osobnu uporabu.

Zatvor u Splitu je u cilju utjecanja na kompenzacijske čimbenike ugradio najnoviji antenski sustav u zatvorske sobe, tako da je sada osobama lišenih slobode dostupno preko 70 televizijskih programa zajedno s ugrađenim pripadajućim televizorima. Također je izvršena ugradnja dojavnog sustava u zatvorske ćelije pa je tako osobama lišenim slobode omogućeno i korištenje telefona (na karticu) izravno iz zatvoreničkih soba. Ugrađen je i sustav klimatizacije na način da je u svakoj zatvoreničkoj sobi ugrađen klima uređaj te se na taj način smanjila temperatura u zatvoreničkim sobama, a tijekom zimskih mjeseci zatvoreničke sobe posjeduju podno grijanje koje radi u intenzitetu ovisno o vremenskim prilikama. Ugrađena je i koso-podizna rampa ispred ulaza u zgradu zatvora, kako bi se olakšao pristup osobama lišenih slobode s oštećenjem donjih ekstremiteta.

Navodno je zdravstvena skrb izuzetno ograničena. Liječnik dolazi jednom tjedno te provodi kraće vrijeme u zatvoru što znači da čak i oni zatvorenici koji su prijavili zdravstvene probleme ne stignu biti pregledani. Vaš komentar na takvo stanje?

Prehrana je nedostatna i skromna

U odnosu na pitanje o zdravstvenoj zaštiti navodimo kako je u Zatvoru u Splitu ustrojen Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika s tri izvršitelja radnog mjesta medicinski tehničar/sestra, dva izvršitelja radnog mjesta viša medicinska sestra i voditeljicom Odjela koji pružaju adekvatnu zdravstvenu skrb svim zatvorenicima tijekom boravka u Zatvoru u Splitu. Osobe lišene slobode se prema potrebi naručuju na specijalističke preglede u vanjsku bolnicu (uključujući i preglede kod stomatologa i psihijatra), a također i po potrebi upućuju se radi liječenja i pregleda u Zatvorsku bolnicu u Zagrebu.

U Zatvor u Splitu jedanput tjedno dolazi stomatolog te je zatvorenicima omogućeno obavljanje stomatoloških usluga. Također je Zatvor u Splitu sklopio Ugovore o djelu sa dva liječnika (opća medicina i spec. psihijatar) radi obavljanja stručnih poslova pružanja zdravstvene zaštite zatvorenicima iz područja psihijatrije i primarne zdravstvene zaštite. Napominjemo da se osobama lišenim slobode - uz suglasnost suda i sigurnosnu procjenu - dodatno omogućava i sprovođenje u vanjske zdravstvene ustanove na vlastiti zahtjev.

Prema našim informacijama, i prehrana je nedostatna i skromna pa zatvorenici koriste kantinu koja pak često ne dobije sve naručene proizvode. Vaš komentar na situaciju s prehranom i opskrbom zatvora na Bilicama?

Hrana odgovara zdravstvenim i prehrambenim standardima, čemu u prilog govore i rezultati mikrobioloških i kalorijskih analiza hrane koje se provode pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije koji ukazuju na sukladnost sa standardima. Sukladno odredbama Pravilnika o standardima smještaja i prehrane zatvorenika, dnevni obroci zatvorenika sadržavaju preporučene količine energije i prehrambenih tvari sukladno njihovim prehrambenim potrebama. Jelovnici se planiraju na temelju prehrambenih standarda, te rasporedu dnevnih obroka, a iste utvrđuje upravitelj tjedno na prijedlog Povjerenstva za izradu jelovnika u čijem sastavu je zastupljen i predstavnik osoba lišenih slobode. Zatvor u Splitu je proveo postupke javne nabave te sklopio ugovore za nabavu materijala i robe, sve u cilju osiguravanje redovne i neometane opskrbe hranom i drugim potrepštinama za potrebe ovog kaznenog tijela.