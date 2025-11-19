Iz ljekarni se povlače tablete. Evo o kojim je lijekovima riječ i zbog čega se povlače

Tvrtka Belupo d.d., proizvođač lijeka Tiramat, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi povlačenje serija 22980073, 24186123 i 24185123 lijeka Tiramat 25 mg filmom obložene tablete, serija 22978073 i 24192123 lijeka Tiramat 50 mg filmom obložene tablete te serija 22376043, 22976073 i 25086044 lijeka Tiramat 100 mg filmom obložene tablete. Povlačenje se provodi do razine ljekarni.

Navedene serije lijeka povlače se iz administrativnih razloga, a u skladu s člankom 113. stavkom 2. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14., 100/18. i 136/25.), prema kojem serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povlačenje navedenih serija lijeka ne odnosi se na kakvoću, sigurnost i djelotvornost lijeka, stoga pacijenti lijek mogu nastaviti primjenjivati do isteka roka valjanosti označenog na pakiranju.

Na tržištu u Republici Hrvatskoj u prometu je dostupan drugi lijek s istom djelatnom tvari, istog farmaceutskog oblika i iste jačine drugog proizvođača, stoga povlačenje predmetnih serija lijeka ne ugrožava redovitu opskrbu tržišta.

Pacijenti se trebaju obratiti svome liječniku ili ljekarniku u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi trenutačne terapije.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.