Ivošević udara bez zadrške: "Šuta je znao za presudu, a svejedno gura milijune bankama"

Gradski vijećnik Bojan Ivošević oglasio se na društvenim mrežama povodom izjava gradonačelnika Tomislava Šute o slučaju Spaladium Arene, optuživši ga za neistinite tvrdnje, prikrivanje informacija te netransparentno postupanje. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Novi dan, nove laži Tomislava Šute.

Jučer (u srijedu) rekao je da je dan prije dobio presudu (u utorak). Danas je objavio e-mail da je presudu dobio u ponedjeljak, odnosno prekjučer, a koliko znam, kroz sustav Grada ona je zaprimljena još ranije. Znači, lagao je i minimalno dva dana šutio o presudi, a sama presuda donesena je još 16. 12. 2025. te je mogao znati ishod od sudaca Ustavnog suda, za koje u aktualnoj političkoj debati vidimo da ih Plenković bira po političkom ključu, a ne po stručnosti.

Jučer je tvrdio da je provjerio s DORH-om i da su mu rekli da je sve u redu za nastavak s potpisom ugovora. Danas kaže da je ipak samo usmeno informirao DORH (bez pisanog traga) o navedenoj presudi i ne navodi da su mu oni išta sugerirali, a kamoli rekli da sada ne treba ponovno razmotriti uvjete nagodbe.

Jučer je rekao da je Ivica Puljak kriv za štetu od 10 milijuna eura jer se zatvorila Spaladium Arena, a danas njegovo ime preskače kada je shvatio da je Arena blokirana u trenutku kada je Splitom upravljala povjerenica Vlade Republike Hrvatske (HDZ), koju je imenovao Andrej Plenković. Odnosno, da je optužio Plenkovića za štetu od 10 milijuna eura na Spaladium Areni.

Na sjednici je govorio da nagodbu sklapa kako bi stekao vlasništvo nad Spaladium Arenom. Danas, kada na temelju presude Ustavnog suda imamo pravo kupiti je za 2.501 euro u roku od nekoliko mjeseci, više to ne radi zbog nekretnine, nego zbog spora u kojem smo pobijedili u prvom stupnju. Da, dobro ste pročitali – sud je presudio da nismo dužni platiti bankama 125 milijuna eura, a on će svejedno platiti 5,7 milijuna eura, iako su banke izgubile u prvom stupnju.

Ova lakrdija odvija se u krajnje nedemokratskim uvjetima u kojima se gradskim vijećnicima skriva dokumentacija o Spaladium Areni, kao što je to radio Kuret, ne dopušta se sastanak klubova vijećnika kako bismo raspravili nove okolnosti te se u tajnosti planira u subotu potpisati ugovor s bankama.

Mislim da je svima sve jasno. Postavlja se samo pitanje koliki će dio od tih 5,7 milijuna eura kao bonuse dobiti pojedini menadžeri u bankama i gdje će taj novac završiti.

Svi želimo funkcionalnu Spaladium Arenu što prije. Razlika je samo u tome što je nekima jako, jako stalo da 5,7 milijuna eura javnog novca poklone bankama. A sada neka se nastavi pravdati građanima čiji će se novac potrošiti i objašnjavati kako je bolje platiti 5,7 milijuna eura nego 2.501 euro."