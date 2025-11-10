Ivošević u Zagrebu: Izložba autora memoranduma SANU je sramota

Stranka Centar održala je konferenciju za medije pod nazivom “Budimo normalni, smirimo tenzije” na Cvjetnom trgu u Zagrebu, kod spomenika Petru Preradoviću, s početkom u 11:30. Na konferenciji je govorio Bojan Ivošević.

"Rješenje je da kroz izbore građani zamijene političare boljima. Mržnja se izlila na ulice. Političari su nastavili s floskulama, neki HDZ-ovci su se čak usudili prozvati Puljka i mene", rekao je Ivošević.

"Uvjeren sam da situaciju neće smiriti samo djelovanje interventne policije. Potrebno je puno više hrabrosti i iskrenosti političara. Osobno smatram da se izložba jednog od autora memoranduma SANU-a nije smjela dogoditi i da je to sramota. Pozivam gospodina Pupovca da se izjasni nema li srpska zajednica nikoga drugoga za ponuditi, nikoga pozitivnog. Pozivam ga da kaže je li to ta kultura koju on želi, je li to najbolje što Srbi u Hrvatskoj imaju za ponuditi", rekao je Ivošević koji je rekao i da ne opravdava nikakvo nasilje.

"Dejan Medaković je svojim izjavama za života sam sebi oduzeo pravo širiti svoju kulturu ovdje", dodao je Ivošević, prenosi Index.