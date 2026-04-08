Ivošević tvrdi: Dobili smo dokaz da je Šuta lagao da je Poljud nesiguran

Gradski vijećnik Bojan Ivošević oglasio se uoči 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita na kojoj će glavna tema biti budućnost stadiona Poljud te razvoj stadionske infrastrukture u Splitu. Vijećnik je istaknuo važnost sanacije postojećeg stadiona i razmatranja izgradnje novog objekta na Brodarici te prozvao splitskog gradonačelinka Tomislava Šutu.

Objavu prenosimo u cijelosti:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Sutra je tematska sjednica o budućnosti stadiona Poljud i razvoja stadionske infrastrukture u Splitu.

Nadam se da ćemo kao Gradsko vijeće zauzeti stav da se zakoni RH moraju poštovati, odnosno da se stadion Poljud mora sanirati, ali i da Split zaslužuje imati nogometni stadion kao što to imaju Zagreb, Rijeka i Osijek te s obzirom na navedeno uputiti gradonačelnika na realizaciju novog stadiona na Brodarici.

Dok čekamo sutrašnju raspravu gradski vijećnici su upravo na naš zahtjev dobili nadopunu materijala unutar kojih je i dokaz da je Šuta lagao da je Poljud nesiguran.

Dokument da je siguran potpisao je on osobno i to debelo nakon oluje u srpnju 2025. godine, točnije 30.01.2026. godine, odnosno dva mjeseca nakon što je napravljeno završno stručno mišljenje o „Aktualnom stanju mehaničke otpornosti i stabilnosti glavne konstrukcije stadiona Poljud“ od strane gosp. Mihanovića!

Nikakva dokumentacija nije bila skrivana već dapače u međuvremenu je za potrebe Budišine studije dobio još jedno stručno mišljenje nakon čega je potpisao da je stadion siguran!

Sramotan pokušaj manipuliranja javnošću da bi otvorio vrata komercijalizaciji GP Poljud - napisao je Ivošević na Facebooku.