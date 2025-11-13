Ivošević: "Tomislav Šuta kupuje vijećnike trgovinom javnim resursima"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević komentirao je postavljanje Mirande Ivanišević Dvornik, bivše gradske vijećnice i članice Hrvatske građanske stranke Željka Keruma na poziciju ravnateljice Gradska ustanova Javna ustanova športski objekti (JUŠO).

"Kao što sam i najavio prije više od mjesec dana, na gradskom vijeću, Miranda Ivanišević Dvornik iz HGS-a imenovana je za v.d. ravnateljicu JUŠO Split.

Splitski slučaj Sabo odvija se pred očima cjelokupne javnosti i izaziva podsmjehe prema represivnom aparatu koji ne vidi ono što svi vide, a to je da Tomislav Šuta kupuje vijećnike trgovinom javnim resursima.

Dokad?", komentirao je Ivošević.

Tko je Miranda Ivanišević Dvornik?

Miranda Ivanišević Dvornik, rođena 1976. u Splitu, dugogodišnja je članica Hrvatske građanske stranke te je bila gradska vijećnica u Gradskom vijeću Grada Splita. Diplomirala je PR na Media Academy u Zagrebu, a profesionalnu je karijeru gradila ponajprije u tvrtki Kerum d.o.o., gdje je gotovo deset godina vodila marketing.

Kasnije je bila direktorica TV Dalmacije, nakon čega prelazi u gradsku ustanovu Športski objekti, također na poslovima marketinga. U političkoj areni, dok je bila gradska vijećnica, ostala je prepoznatljiva po istupima u obranu stavova HGS-a i Željka Keruma, premda se u vijećnici najčešće ubrajala među manje aktivne vijećnike kada je riječ o raspravama.