Ivošević Sanaderu 'lopove!', oduzeta mu riječ do kraja sjednice pa je onda otišao iz vijećnice

Danas se održava Skupština Splitsko-dalmatinske županije. Detalje sa sjednice možete pratiti na Dalmaciji Danas

Eto na, uvijek ispadne problem kad se s govornice, ili pored nje, konfrontiraju Ante Sanader i Bojan Ivošević. Potonji je nazvao starijeg kolegu lopovom, zbog čega mu je oduzeta riječ, no nije se dalo vijećnika Centra tako lako smiriti pa je na koncu zaradio i zabranu javljanja i govora do kraja današnje sjednice!

Ali ajmo redom. Nakon kratke vinjete između Matijasa Jozipovića (NLM) i Ante Grubišića (HSP), za govornicu je stupio Sanader u ime kluba HDZ-a. Pa je iznio sve pohvale na izvješće župana Bobana, čija administracija ulaže ogromna sredstva pa čak i u lokalne sredine koje su oporbene. A nije propustio naravno ni spomenuti kako je Blaženko dobio povjerenje birača na neposrednim izborima gdje je dobio tri puta…

-Torcida nije slavila NDH. Napravila je mural svim Hrvatima od kralja Tomislava, to je naša najveća navijačka skupina najvećeg kluba. Ali mu smetaju HOS-ovci, naš Kapo je ovdje ranjen tri puta. A znate tko ga je ranio? Oni pod zvijezdom, istom ovom koju danas na reveru ima vijećnica Jakšić. To mu ne smeta. - samo je dio izlaganja Ante Sanadera.

Pa se javio Ivošević…

-Gospodine Sanader, neke stvari koje vijećnici izgovore iz trećeg, četvrtog političkog ešalona na lokalnoj razini, ne idu za višim sferama. Je li vi shvaćate koliko je sumanuto, ali doslovno sumanuto optuživati ako vam netko ne oprosti naknadu za komunalnu investiciju ako je to u cijelom projektu manji isnos nego li se platio PDV državi? Po toj logici mogla se država odreći PDV-a za sve škole. I onda vi nađete nekiu općinu kojoj je ta koumunalna naknada jedini prihod, da se odrekne u korist višeg cilja? - krenuo je Ivošević, a onda se zakuhalo.

-Određen broj ljudi, ne treba generalizirati navijače, tu večer je u 19 sati i 41 minutu, to su proslavili. To je morbidno, to je bolesno. Jer ta zemlja nikad nije postojala u Splitu. NDH nikad nije bila u Splitu, bila je Italija. To što vaši saborski zastupnici šetaju po Rivi s talijanskim ministrima za podići takvo raspoloženje, ja vam čestitam. Na vašu sramotu da ste našli problem u vijećniku Bauku, a ne budaletinama, ne govorim o političarima, koji u 19:41 pale vatromet po Splitu…

-Meni Torcida nisu budaletine, meni su oni navijači Hajduka. A Bauk je jasno rekao. Vama šta vam smeta sve što je Hrvatsko, ne mogu vam pomoći. I svima onima kojima smeta stvaranje hrvatske države, kojima je još uvijek draža Jugoslavija, mi im ne možemo pomoći, ali ih toleriramo. Evo, tu dolazi kolegica sa zvjezdom petokrakom koju su nosili oni koji su Maretića ranili.

-Počnite slušati pozorno. Nije istina da je ovo što nosi kolegica nešto antihrvatsko. Mimohod u Zagrebu 1997. godine, ispred Franje Tuđmana, vojni mimohod, zastava sa zvijezdom! Jel’ vam sad možda i doktor Franjo Tuđman protiv Hrvatske?! Jesu moji ginuli da bi me ti sad mogao nazivati antihrvatom, lopove jedan! - nije se libio reći Ivošević odlazeći s govornice, gotovo je došlo do fizičkog nasrtaja…

-Eeej, kolega Ivošević, molim vas! - podviknuo je predsjednik skupštine Mate Šimundić.

-To ste vi! - gotovo slavodobitno se čulo iz redova HDZ-a.

-Ti si jedan manipulator, znam za koga radiš, znamo tko te financira, tko ti daje logistiku, sve znam o tebi, sve je tu poznato. - zauzeo je mirkofon Ante Sanader.

Kako je vijećnik Ivošević nastavio verbalno razračunavanje sa Sanaderom, predsjednik mu je oduzeo riječ, dao opomenu. ‘Sad vam oduzimam riječ cijelu sjednicu ove skupštinu. U skladu s poslovnikom, da.’ - eliminirao je Ivoševića predsjednik Šimundić, dodajući:

-Poznato je da vam trebaju tečajevi za smirenje, molim vas da ponovno posegnete za tom mjerom, očigledno je prestala djelovati terapija.

-Vidim da ovdje ima jako puno osjetljivih ljudi, pogotovo naš Ante Sanader, ali dobro, muškarci su inače takvi… - vješto je zaključila Ružica Jakšić kad je konačno preuzela riječ o temi, izvješću rada župana. Ali ta tema je sad potpuno pala u drugi plan, a sjednica izgubila na duelima jer je Ivošević, u nemogućnosti obraćanja, napustio vijećnicu, ali i kolegica mu Gorana Rosandić.