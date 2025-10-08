Ivošević sa Žnjana poručio Šuti: "Stranački beskičmenjak koji pleše kao lutka na koncu Željka Keruma"

Gradski vijećnik Bojan Ivošević na konferenciji za medije upozorio da aktualna gradska vlast ne pokazuje interes za Žnjan, te prozvao gradonačelnika Šutu zbog navodnog pogodovanja Željku Kerumu.

Žnjan ponovno u središtu rasprave

Na konferenciji za medije pod nazivom "Prijeti li Splitu kaos na Žnjanu?", održanoj u srijedu na Žnjanskom trgu, nezavisni gradski vijećnik Bojan Ivošević uputio je oštre kritike aktualnom gradonačelniku Splita Tomislavu Šuti. Ivošević je istaknuo da je Žnjan, jedan od najvećih splitskih projekata uređenja obale, ponovno zapao u probleme zbog, kako tvrdi, "nebrige i političkog trgovanja".

"U našem mandatu su svi ozbiljni građevinski radovi završeni u rokovima, a novom gradonačelniku, gospodinu Šuti, ostalo je samo riješiti fine detalje Žnjana, otvoriti ga i održavati ga", rekao je Ivošević, dodajući kako je sada stanje zabrinjavajuće.

"Održavati ga kako Žnjan ne bi postao kao dio Bačvica, a to je ujedno i sramota Splita. Šuta i dalje pokazuje apsolutnu nezainteresiranost po pitanju Žnjana. Ne samo da ga ne zanima Žnjan, nego ga je očito poklonio i Željku Kerumu, jer ga je postavio za predsjednika Nadzornog odbora Žnjana", poručio je. Ivošević je podsjetio da je Šuta tijekom kampanje izjavljivao kako "Kerum jedino zna firmu dovesti u stečaj", a sada ga, tvrdi, postavlja na čelo gradske tvrtke.

"Žnjan je dio Splita i on ima odgovornost. Tvrtki prijeti raskid koncesije ukoliko ne riješi problem s dva ugostiteljska objekta koji su se počeli uređivati mimo suglasnosti", kazao je. Dodao je kako su i tijekom njegova mandata postojali pojedini ugostitelji koji su radili probleme, ali da se gradska vlast tada "stavljala na stranu zakona".

"Dokazi su u centru Splita i u staroj gradskoj jezgri. Šuta se skriva iza svojih službenika, kao obični stranački beskičmenjak koji pleše kao lutka na koncu Željka Keruma", izjavio je Ivošević.

"Je li Kerum na čelu zbog interesa građana ili ugostitelja?"

“Moram se pitati – je li ga stavio zbog ovakvih ugostitelja ili zbog interesa Žnjana? Hoće li ležaljke na Žnjanu u budućnosti biti dostupne svima ili će postati dio ugostiteljskih objekata? I stoji li i dalje da Željko Kerum bude na čelu Nadzornog odbora gradske tvrtke nakon što je izvrijeđao službenika jedne gradske tvrtke?”, upitao je Ivošević. Posebno je istaknuo potrebu da gradonačelnik "javnost informira o planovima vezanim uz ugovor s tvrtkom Yellow Apple", podsjetivši da postoji mogućnost da im se ne produži ugovor na Rivi". "Što će gospodin Šuta u tim slučajevima napraviti?", dodao je.

"Nema kriminala, ali ima nemorala"

Govoreći o nedavnim nabavama namještaja za urede Žnjana, Ivošević je ustvrdio kako tu "nema kriminala ni pogodovanja, ali ima nemorala".

"Šuta ima svog mecenu koji mu kroji poglede na Split. Smatra da za namještaj kupljen za uređenje ureda Žnjan nema ništa sporno, osim što je nemoralno", rekao je. "Za razliku od nekih mandata kad su mobiteli nestajali od Kerumovih ravnatelja i dijelili se doktorima, ovdje je sve što je kupljeno javno i sve se može naći ovdje", zaključio je Ivošević, podsjetivši da su se o svemu očitovali i na Gradskom vijeću.