Ivošević prozvao medije: "Stabla padaju, ali zvuka nema"

Gradski vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita i bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević objavio je tekst u kojem upozorava na, kako tvrdi, selektivan interes dijela medija i politike za događaje u gradu. U objavi naslovljenoj "ŠTO NE PROČITATE NIJE SE DOGODILO" koristi poznatu mozgalicu o stablu koje pada u šumi kao metaforu za teme koje, prema njegovim riječima, u javnosti "ne postoje" ako o njima nema vijesti.

"Stabla i 'stabla' padaju gotovo svakodnevno, ali s obzirom da nemate to gdje pročitati ni ne znate da se to dogodilo", poručio je Ivošević, sugerirajući da izostanak objave u praksi znači i izostanak reakcije.

"Pelegrinka" kao primjer: Nekad histerija, danas tišina

Ivošević kao jedan od najupečatljivijih primjera navodi rušenje pelegrinke kraj Small malla, za koje tvrdi da tadašnja gradska vlast nije imala veze, ali je svejedno izazvalo snažnu buru.

"Sjećate li se rušenja pelegrinke kraj Small malla s kojim nismo imali nikakve veze? Sjećate li se histerije? Medijske, političke pa i kvaziaktivističke od strane stranačkih spavača?", napisao je.

Dodaje da je "nedavno pala još jedna pelegrinka", ali da je reakcija izostala jer je na vlasti, kako navodi, "drugi gradonačelnik".

"Pala je nedavno još jedna pelegrinka, jedina razlika je što je drugi gradonačelnik, a to je izgleda uzrokovalo izostanak zvuka prilikom pada. Nema više medijskog jahanja i iživljavanja nad nekim tko nema nikakve veze s tim", ustvrdio je.

Otpremnine: "Tad se pisalo o ideji, sad se šuti o isplatama"

U nastavku objave Ivošević prelazi na kadrovske i financijske teme, uspoređujući tretman bivše i sadašnje gradske uprave. Tvrdi da se ranije problematiziralo nešto što se na kraju nije dogodilo, dok se o konkretnim slučajevima danas ne izvještava.

"Dok ste u našem mandatu mogli čitati problematiziranje da Puljak iti razmišlja o otpremninama što se na kraju nije ni dogodilo, u mandatu Šute nekoliko ljudi je već stiglo dobiti visoke otpremnine bez da ste o tome mogli pročitati iti riječ", napisao je.

Ivošević se osvrće i na pitanje komunikacijskih savjetnika i odnosa prema javnosti, tvrdeći da su kriteriji različiti ovisno o tome tko je na vlasti.

"Dok se Puljku problematiziralo angažiranje PR-ovaca na račun njegove stranke sada je skroz ok plaćati svog PR-ovca suprotno Zakonu o radu i Zakonu o službenicima i namještenicima na račun grada bez natječaja", naveo je.

Zapošljavanja bez natječaja: "Ne može se žaliti netko kad natječaja nije bilo"

Posebno kritičan dio objave odnosi se na zapošljavanja i prelazak kadrova iz drugih institucija u Grad. Ivošević tvrdi da se dio takvih prelazaka odvija bez natječaja, pa javnost, kaže, ne može ni znati razmjere.

"Kod Šute ne možete ni znati koliko ljudi čija struka nije deficitarna je prešlo bez natječaja iz županije i ministarstava gdje im je jedina referenca bila stranačka iskaznica. Jer logično ne može se žaliti netko da nije izabran na natječaju kad ga nije bilo", poručio je.

Na kraju Ivošević zaključuje da takvih primjera ima još, ali da do građana ne dopiru jer se o njima ne piše.

"Puno je tu još 'stabala' koja svakodnevno padaju, ali vi to ne možete pročitati. Nije do vas nego do onih koji čuju, al ne pišu", zaključio je.