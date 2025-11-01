Ivošević prijavio investitora Dalmatia Towera policiji zbog prijetnji

Bivši splitski dogradonačelnik i sadašnji nezavisni vijećnik s liste Centra u splitskom Gradskom vijeću, Bojan Ivošević jučer ujutro objavio je na Facebooku screenshot poruka i fotografiju osobe koja mu ih je poslala – prije nego što su poruke obrisane.

"Ima li što ljepše nego kad u šest ujutro primiš poruke urbanistički gledano najvećeg muktaša kojeg je Split imao u svojoj povijesti. Nikada nije platio ni cent urbanističkih bonusa koje su mu dodijelili gradonačelnici Kerum i Baldasar, a ovaj drugi mu je dao čak deset katova mimo stručnih službi. Poruke je obrisao pa poslao ženu da komentira po Facebooku. Tužno. Osim što je muktaš, i kukavica je koja se skriva iza žene. Prema medijskim izvještajima, još u ožujku 2023. USKOK je izuzeo dokumentaciju o tom slučaju. Je li istraga još traje ili je 'izija vuk magare'?", napisao je Ivošević.

Prema njegovim riječima, poruku mu je poslao Josip Komar, investitor poznat po projektu Dalmatia Towera, najvišeg nebodera u Splitu. Sve se dogodilo nakon što je Ivošević na Facebooku komentirao odlazak gradonačelnika Tomislava Šute sa sjednice Gradskog vijeća o GUP-u na konferenciju o turizmu. Na spornoj fotografiji sa skupa vidi se Šuta kako sjedi upravo uz Komara, što je, čini se, dodatno potaknulo Ivoševićevu reakciju.

U svojoj objavi Ivošević je ponovio ranije tvrdnje da Komar nije Gradu Splitu platio urbanistički bonus za dodatnih deset katova Dalmatia Towera, što je tema o kojoj se i ranije raspravljalo u javnosti.

Zbog poruka koje je, prema Ivoševićevim navodima, sadržavale prijetnje, a koje je Komar naknadno obrisao, bivši dogradonačelnik je podnio prijavu policiji. "Da, prijavio sam ga zbog prijetnji", potvrdio nam je Ivošević.

Ipak, za sada nije poznato što mu je Komar napisao jer je poruke izbrisao.