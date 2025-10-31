Ivošević u 6 ujutro primio poruke: "On je muktaš i kukavica je koji se skriva iza žene"

Bojan Ivošević objavio je na Facebooku screenshot svog mobitela i fotografiju osobe koja mu ih je poslala prije nego su pobrisane.

"Ima li šta ljepše nego kad u šest ujutro primiš poruke urbanistički gledano najvećeg muktaša kojeg je Split imao u svojoj povijesti. Nikada niti centa nije platio urbanističke bonuse koje su mu dodijelili gradonačelnici Kerum i Baldasar od čega mu je ovaj drugi dao ni manje ni više nego 10 katova mimo stručnih službi.

Poruke je obrisao pa poslao ženu da komentira po Facebooku. Tužno. Osim što je muktaš i kukavica je koji se skriva iza žene. Prema medijskim izvještajima još u ožujku 2023. USKOK je izuzeo dokumentaciju o navedenom slučaju. Je li istražne radnje još traju ili je izija vuk magare?", napisao je Bojan.