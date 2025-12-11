Ivošević optužuje novo vodstvo i HDZ za cenzuru: "Riječ je o političkom potezu protiv kazališta"

Gradski vijećnik s liste Centra, Bojan Ivošević, kritizirao je HDZ-ovu vlast i novo vodstvo HNK Split zbog nagrađivane predstave Robi K./Crvenkapa je mrtva.

Na društvenim mrežama je naveo da je predstava otkazana 9. siječnja. Međutim, v.d. intendanta Božo Župić pojašnjava kako predstava nije otkazana, već odgođena.

Situaciju je danas na konferenciji za medije komentirao i gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta.

"Kad ste oporba, pa kad ne znate što bi onda izmišljate stvari. Mislite da se ja stvarno miješam nekome što će raditi? Bivši intendant je na repertoaru imao predstave s kojima javnost nije bila zadovoljna, no nije mi palo na pamet da ga zovem i da se miješam u kulturu i umjetnost. Koliko mi je poznato, predstava se ne može održati zbog tehničkih razloga, i nije otkazana već odgođena. Imputiranje i manipuliranje neka ostave nekome drugome", kazao je Šuta.

Sve je kasnije ponovno komentirao i Ivošević.

"Informacija je jasna kao dan. Bilo je moguće da se predstava tehnički izvede između dvije opere Zrinski. Naravno, radnici se uvijek bune kada moraju više raditi, a to je bio dobar povod novom vodstvu HNK Split, s istaknutom stranačkom iskaznicom HDZ-a, za cenzuru na sceni i skidanje predstave Robi K./Crvenkapa je mrtva, koja im je bila nesimpatična i zbog samog nastanka u literaturi, a kasnije i kao kazališna predstava. Svi su se, međutim, pravili da su razlozi tehničke prirode. Tehnički razlozi nisu predstavljali problem kada je program kreiran i kada su karte puštene u prodaju", kazao je Ivošević.

"Riječ je o političkom potezu protiv kazališta, ali bit će zanimljivo pratiti reakciju javnosti, koja je bila prilično burna. V.d. intendant najavio je da će predstava u budućnosti ipak biti na repertoaru, iako se još ne nazire kada. Bit će također zanimljivo pratiti reakciju koalicijskih partnera iz Domovinskog pokreta, jer u našem mandatu, kada je predstava prvi put izvedena i kada smo podržali umjetničku slobodu, oni su je nazivali antihrvatskom, tvrdeći da vrijeđa Vukovar, branitelje, domovinu, Gospu Međugorsku i sve ostalo", dodao je.