Sukob Ivoševića i Matijevića na Facebooku oko hotela Zagreb

Nakon polemika oko projekta hotela Zagreb u Splitu i provjere Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, na društvenim mrežama oglasili su se Davor Matijević i zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević.

"Prvi je reagirao Davor Matijević, koji tvrdi da na projektu radi volonterski te optužuje bivšeg zamjenika gradonačelnika za pokušaj opstrukcije projekta. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Prvo je Damir Petranović lagao kako ću se zaposliti na projektu Hotela Zagreb.

Kad se pokazalo da ću taj posao raditi volonterski, tada me njegov prijatelj, bivši zamjenik gradonačelnika, prijavio Ministarstvu.

Prijavio me jer smatra da voditelj projekta mora biti zaposlenik koji podliježe određenim zakonskim kvalifikacijama, pa traži da se Gradu Splitu i meni izrekne financijska kazna.

Ironija je u tome što ja danas volonterski radim posao za koji smo svi mi njega plaćali oko 3.500 € mjesečno pune četiri godine.

Umjesto vođenja projekata, bavio se pilanjem stupića, šalovanjem stabala i grebanjem o grad do te mjere da smo mu plaćali i dnevnice i putne troškove za odlaske na gostovanja Hajduka. Nije propustio uzeti ni šest mjeseci plaće, odnosno 21.000 eura nakon isteka mandata.

Mi danas ne samo da radimo volonterski, nego smo se odrekli i putnih troškova.

Kad zbog projekta Hotela Zagreb moramo ići u Zagreb, idemo o vlastitom trošku.

Svatko tko pokušava opstruirati ili zaustaviti projekt kojim Split može dobiti ovu vrijednu nekretninu za naše umirovljenike trebao bi nositi škartoc na glavi kad prolazi kroz grad.

Možete pokušavati, ali nećete zaustaviti!", napisao je Matijević.

Oglasio se i Ivošević

Nedugo nakon toga reagirao je i zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević, koji je u objavi iznio niz kritika na račun Davora Matijevića i njegova angažmana na projektu. Njegov status prenosimo u cijelosti.

Nepravomoćno osuđeni obiteljski nasilnik s problematičnom prošlošću javno je zaplakao jer Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine istražuje njegovo nezakonito imenovanje voditeljem projekta za što sukladno zakonima RH nema uvjete.

Znači nitko ga nije prijavio radi li volonterski ili ne kako on tvrdi, već ima li zakonske kvalifikacije za voditi projekt. Odgovor je nema.

Ukratko Tomislav Šuta se sada pravda kako Davor Matijević nije voditelj projekta za hotel Zagreb već više nekakva dvorska luda koja time opravdava trgovinu s HDZ-om. Ukratko projekt će voditi netko drugi, netko stručan, a ne nepravomoćno osuđen obiteljski nasilnik.

Važno je za napomenuti da su upravo Tomislav Šuta i Davor Matijević napadali Ivicu Puljka protekle četiri godine dok je on od MORH-a tražio hotel Zagreb, a njihov HDZ odbijao ga dati Splitu čime su direktno odgovorni za četiri godine kašnjenja u realizaciji doma za starije.

Što se tiče volonterstva Davora Matijevića mogu samo konstatirati kako su takva "volonterstva" najskuplja za građane.

O tome govore njegovi sastanci s Davorom Pavićem (Splitsko-dalmatinska županija), Domagojem Maroevićem (Lučka uprava SDŽ), Vicom Mihanovićem (Lučka uprava Split) itd.

Niti jedan od navedenih nema nikakvih dodirnih točaka s hotelom Zagreb, a o čemu je naš "volonter" pregovarao s dotičnima zaključite sami, jer istinu nikad nećete saznati kao niti tko plaća Davora Matijevića, odnosno kome račune fakturira njegova pred same izbore osnovana tvrtka Media pulse d.o.o.

P.s. Zaboravio sam čestitati Dan žena na društvenim mrežama pa da iskoristim ovu priliku. Drage žene povodom Dana žena želim vam gradsku vlast bez obiteljskih nasilnika", napisao je Ivošević.