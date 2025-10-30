Ivošević objavio fotografiju na kojoj je Šuta: "Napustio sjednicu zbog besmislene rasprave o turizmu"

Nezavisni gradski vijećnik s liste Centa u splitskom Gradskom vijeću, Bojan Ivošević, javno je kritizirao gradonačelnika Tomislava Šutu zbog njegova izostanka s tematske sjednice o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja (PPUG) i Generalnog urbanističkog plana (GUP) Grada Splita. Naime, Šuta je bio na početku sjednice, ali je onda kasnije napustio.

Ivošević je na društvenim mrežama objavio fotografiju s događaja na kojem je gradonačelnik Šuta, istaknuvši kako gradonačelnik "nije bio prisutan na većem dijelu 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita – tematska sjednica Izmjene i dopune PPUG-a i GUP-a".

U objavi je oštro kritizirao Šutinu odluku da napusti sjednicu zbog drugog događaja. "Gradonačelnik je otišao s tematske sjednice Gradskog vijeća o izmjenama i dopunama PPUG-a i GUP-a kako bi, u društvu osobe koja nije platila urbanistički bonus Gradu Splitu za 10 katova Westgate, sudjelovao na još jednoj u nizu besmislenoj raspravi o turizmu u organizaciji Slobodne Dalmacije, u strogo kontroliranim uvjetima gdje se svi sa svima slažu", napisao je Ivošević.

Vijećnik je zaključio svoju objavu porukom koja, kako se čini, cilja na gradonačelnikov kredibilitet: "Toliko o samopoštovanju."