Ivošević o uhićenju Mikulića: "Institucije su u cijelosti okupirane članovima kriminalne organizacije pod nazivom HDZ"

Bojan Ivošević na Facebooku se oglasio nakon uhićenja glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića.

"Jučer je izašla vijest da je Državni inspektorat "slučajno" zaboravio u sudskom postupku protiv načelnika općine Podstrana Mije Dropuljića (HDZ) priložiti vlastite papire pa dotični neće biti kažnjen.

Kad se sjetite koliko revno su gazili Ivicu Puljka za radove koje nije ni naručio niti naložio da se naprave i naplatili mu 100.000kn kazne stvari postaju mnogo jasnije.

Institucije Republike Hrvatske u cijelosti su okupirane članovima kriminalne organizacije pod nazivom Hrvatska demokratska zajednica i koriste se za obračun s oporbom po uzoru na totalitarne režime.

Stoga ne čudi da je USKOK danas izdao uhidbeni nalog za glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića (HDZ), čudi da je ovo jedini takav postupak protiv ljudi iz Državnog inspektorata", napisao je Ivošević.