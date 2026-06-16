Ivošević o Šutinoj odluci: "Ovaj put su stradali socijalno ugroženi"

Bivši splitski dogradonačelnik, a sada gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita, Bojan Ivošević, osvrnuo se na odluku gradske vlasti vezanu uz stanove u vlasništvu Grada Splita. U objavi je prozvao splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu, tvrdeći da se stanovi koji su, prema njegovim riječima, trebali biti namijenjeni socijalno ugroženim obiteljima sada prenamjenjuju za priuštivo stanovanje.

"Tomislav Šuta pomiče granice koliko nisko može ići"

Ivošević je u objavi oštro kritizirao potez aktualne vlasti. "Tomislav Šuta pomiče granice koliko nisko može ići zbog populizma, ovaj put su stradali socijalno ugroženi", poručio je Ivošević.

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Podsjetio je kako je Grad Split u mandatu Ivice Puljka, u rujnu 2022. godine, donio listu prvenstva za dodjelu stanova socijalno ugroženima. Prema njegovim riječima, na temelju te liste dodijeljeno je 18 stanova. "Prvi put još od mandata Željka Keruma koji je bio dodijelio tri. Ivo Baldasar i Andro Krstulović Opara dodijelili su ravno nula", naveo je Ivošević.

Stanovi su, tvrdi, trebali ići socijalno ugroženima

Ivošević tvrdi da u tom trenutku više nije bilo gradskih stanova u prihvatljivom stanju, zbog čega su u proračunu bila izdvojena sredstva za uređenje derutnih stanova u vlasništvu Grada Splita. "S obzirom na to da nije bilo više gradskih stanova u koliko toliko pristojnom stanju, izdvojena su sredstva u proračunu za uređenje derutnih stanova u vlasništvu Grada Splita, za koje je po završetku uređenja trebalo raspisati novi poziv i definirati novu listu prvenstva te dodijeliti ih socijalno ugroženima", objavio je.

Dodao je kako, prema njegovom mišljenju, činjenica da aktualna gradska vlast nakon godinu dana nema listu prvenstva za socijalno ugrožene pokazuje gdje su joj prioriteti. "Činjenica da Tomislav Šuta nakon godinu dana niti nema listu prvenstva za socijalno ugrožene, najbolje govori koliko je socijalno neosjetljiv i gdje su mu prioriteti", napisao je Ivošević.

"Živote 15 socijalno ugroženih obitelji bi promijenili iz temelja"

Posebno je kritizirao prenamjenu stanova za priuštivo stanovanje, smatrajući da se time zanemaruju najugroženiji građani. "Nažalost promjenom vlasti ti stanovi se prenamjenjuju za priuštivo stanovanje, kao da će 15 stanova promijeniti demografske trendove, a vjerujte mi živote 15 socijalno ugroženih obitelji bi promijenili iz temelja", poručio je.

Ivošević smatra da se iza takve odluke kriju populizam i politička panika. "Razlog takve odluke leži u populizmu i panici Tomislava Šute", napisao je.

Prozvao Šutu zbog projekta na Mejašima

U nastavku objave Ivošević se osvrnuo i na projekt zgrade na Mejašima, tvrdeći da je aktualna vlast naslijedila pripremu tog projekta.

"Svjestan da do kraja mandata neće realizirati ništa osim projekta zgrade na Mejašima, za koji smo mu otkupili zemljište i započeli s pripremom dokumentacije za navedenu zgradu, spas traži u populizmu nauštrb socijalno ugroženih obitelji", naveo je. Zaključio je kako mu je cilj, kako tvrdi, političko predstavljanje mjere, dok posljedice za socijalno ugrožene obitelji ostaju po strani.

"Jer važno je pohvaliti se da je on započeo s tom mjerom, a to što će netko zbog toga živjeti na rubu gladi, to ga ne dira previše", zaključio je Ivošević.