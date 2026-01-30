Ivošević o imenovanju u Upravno vijeće knjižnice: “Nema kriterija, sve je dopušteno”

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević ponovno se oglasio na društvenim mrežama, kritizirajući imenovanja u gradska upravna tijela. U objavi na Facebooku osvrnuo se na imenovanje člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marko Marulić, za koje je odgovornim prozvao Tomislava Šutu.

Ivošević tvrdi kako je ranije upozoravao da je u Upravno vijeće imenovana osoba koja je, prema njegovim navodima, noćni čuvar hotela u vlasništvu Željka Keruma i višestruko osuđivana za kaznena djela. Dodaje kako je Šuta te navode odbacio kao “neargumentirane i izmišljene”, no Ivošević sada tvrdi da posjeduje dokaze koji potvrđuju njegove ranije tvrdnje.

U objavi dalje navodi kako za imenovanja u upravna vijeća i nadzorne odbore, osim zakonskih zapreka, ne postoje jasno definirani kriteriji, što, prema njegovim riječima, otvara prostor za politički motivirana imenovanja.

„De facto, ako zakon to izričito ne zabranjuje, prihvatljiv ste kandidat“, poručio je Ivošević u objavi.