Ivošević nakon što je potpisan ugovor o modernizaciji javne rasvjete u Splitu: "Čestitke svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog velikog projekta"

Danas je u Splitu potpisan dugo očekivani ugovor o modernizaciji javne rasvjete. Vijest je na društvenim mrežama komentirao bivši dogradonačelnik, a sadašnji gradski vijećnik, Bojan Ivošević, naglašavajući da je iza tog procesa stajalo mnogo rada, stručnosti, ali i političke hrabrosti.

Izbjegnuto trostruko preplaćivanje

Ivošević je podsjetio kako je u mandatu bivšeg gradonačelnika Andre Krstulovića Opare javna nabava bila pripremljena na način koji bi, prema njegovim riječima, Grad Split doveo u situaciju da plati i do tri puta veću cijenu. "Većina tvrtki koje su se javile na našu javnu nabavu tada ne bi mogla niti sudjelovati", istaknuo je Ivošević.

Preokret je donijela odluka tadašnjeg zamjenika gradonačelnika Antonia Kuzmanića, koji je angažirao vanjskog stručnjaka za pripremu dokumentacije. Taj je potez, tvrdi Ivošević, omogućio kvalitetno pripremljenu javnu nabavu, veći broj ponuditelja i povoljniju cijenu za Grad.

Prijetnje, žalbe i prijave

Sam proces, međutim, nije prošao bez turbulencija. "Bilo je tu i žalbi o kojima je odlučivao DKOM, prijetnji medijskim napadima usred kampanje, a zbog lažiranja natječajne dokumentacije jedna je tvrtka prijavljena DORH-u, nakon čega su oni uzvratili prijavom USKOK-u", napisao je Ivošević.

Posebno je naglasio i "sramotni istup" ravnatelja Dalmatinske energetske agencije, koji je, kako tvrdi, pokušao utjecati na postupak nabave. "To je samo pokazatelj koliko interesnih skupina je imalo želju utjecati na ovu javnu nabavu. Da na čelu Županije imamo nekoga s kičmom i željom za zaštitom javnog interesa, već danas bi navedeni bio bivši ravnatelj", poručio je.

"Čestitke svima koji su izdržali pritiske"

Unatoč svemu, proces je priveden kraju, a Split je dobio projekt koji će, prema riječima Ivoševića, donijeti dugoročnu korist građanima.

"Čestitke svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog velikog projekta – od stručnih službi gradske uprave do Parkova i nasada – koji su sve ovo proveli i izdržali brojne pritiske zajedno s nama na dobrobit Grada Splita", zaključio je Ivošević.