IVOŠEVIĆ: "Muka mi je od nula koje parazitiraju na emocijama uznemirenih ljudi"

Na rubu budućeg gradilišta poslovno-garažnog kompleks Small Mall u poslijepodnevnim satima ponedjeljka začuo se rad strojeva. Nedugo nakon, Splićani su svjedočili uklanjanju najpoznatije splitska pelegrinke.

"Morbidni su..."

Bojan Ivošević, dogradonačelnik Grada Splita sazvao je konferenciju za medije, a ubrzo nakon presice se oglasio na društvenim mrežama. Često je zamjenik poteštata na društvenim mrežama, a što je sada napisao na Facebooku, prenosimo vam u cijelosti.

Evo što piše:

"Muka mi je od nula koje parazitiraju na emocijama uznemirenih ljudi. Nula koje su spremni svjesno lagati i obmanjivati javnost o odgovornosti za pelegrinku. Nula koje su je birokratski satrali još 1996. godine, a sad je oplakuju. Nula koje su sudjelovali u svim radnjama koje su dovele do ovog projekta, a koji će se dogoditi neovisno o našem mišljenju o njemu.

Morbidni su, taj njihov osmjeh likovanja nad tužnim događajem za naš grad gdje ih zaboli za pelegrinku već im osmjeh mami servirana prilika za parazitiranje i pranje svojih grijeha brišući ih od druge", izjavio je Ivošević te je nastavio:

"Sve do danas su to skrivali od javnosti..."

"U moru tih morbidnosti ipak bi izdvojio sastanak koji je do danas bio nepoznat javnosti, a odigrao se u gradskoj upravi 30.03.2021. gdje je investitor primljen od strane tadašnjeg zamjenika gradonačelnika Nina Vele (HDZ) koji je upoznat s projektom i koji je dao podršku za "konačno rješenje problema Centar Bonačić.".

Ej, 30.03.2021. i sve do danas su to skrivali od javnosti, pravili se mutavi i pričali o netransparetnosti.

Što god danas lagali vaši obrazi i dalje će se ka trišnje crvenit ispred svakog panja za koji ste zaslužni. Počevši od Marjana pa do ove pelegrinke. Nule", zaključio je.