Ivošević kritizira Šutu zbog skupog namještaja u gradskom uredu i najma luksuznog auta: "U četiri godine koliko sam bio u gradskoj upravi, za moj ured potrošeno je tek nekoliko decilitara boje"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević kritizirao je aktualnog gradonačelnika Tomislava Šutu zbog kupnje namještaja za njegov ured.

"'U četiri godine koliko sam bio u gradskoj upravi, za moj ured potrošeno je tek nekoliko decilitara boje, kada je domar prekrečio dio zida pogođen vlagom ispod prozora.

Također, ne smije se zaboraviti da Šuti nije prihvatljivo voziti se u Škodi koju je ranije koristio Ivica Puljak, pa već mjesecima iznajmljuje luksuzno vozilo na račun grada, što je građane koštalo više od 13.000€ u prvih šest mjeseci njegovog mandata.

I dok je kritizirao Ivicu Puljka zbog namještaja u uredima na Žnjanu, s čime Puljak nije imao nikakve veze, Šuta je odlučio sam opremiti svoj ured skupim namještajem'", izjavio je Ivošević.