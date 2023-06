IVOŠEVIĆ O PELEGRINKI: "Netko je 2009. godine dao odobrenje da se ukloni. Svi smo uzmemireni"

Na rubu budućeg gradilišta poslovno-garažnog kompleks Small Mall u poslijepodnevnim satima ponedjeljka začuo se rad strojeva. Nedugo nakon, Splićani su svjedočili uklanjanju najpoznatija splitska pelegrinke.

Danas se tim povodom javnosti obratio splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević. Naveo je da nisu imali informaciju da će se jučer dogoditi rušenje pelegrinke.

"Gradske uprave tu informaciju imaju kroz papire od 2009. godine. Informacija da će se jednog dana to stablo ukloniti nama sada nije bila u primisli, ne razmišljaš o tome. Činjenica je da netko 2009. godine dao odobrenje da se ukloni, a ja ne mogu tvrditi niti da je bio u pravu niti u krivu jer ja vremenski stroj nemam", govori splitski dogradonačelnik.

Na konstataciju novinara da su građani zabrinuti i uznemireni Ivošević je rekao:

"Uznemireni smo svi mi. Imate lokacije u gradu gdje imate ta stabla koja su utkana u svijest grada i jednostavno postoje od kada znamo za sebe. Ono što znamo trenutno je da je investitor postupio sukladno dokumentaciji koja je izdana za vrijeme bivših Gradskih uprava točnije upravnog postupka započetog još davne 2009. godine. O tomu se oglasilo i Društvo arhitekata Split", kazao je u Ivošević.

Prema riječima splitskog dogradonačelnika, DAS je letimično preletio dokumentaciju te unutar lokacijske dozvole na ni jedan način ne spominje se navedeno stablo kao uvjet kojeg treba ostaviti prilikom gradnje.

Na pitanje novinara što je investitor htio postići s time da je stablo ipak ostalo u vizualizacijama koje su dostavljene vijećnicima kada se raspravljalo o dozvoli radova, Ivošević odgovara:

"To stablo nije bilo dio niti jedne dokumentacije koju je priložio investitor. Na nekom renderu je ostalo, a je li to bila njegova namjera ostaviti ga ako može ili PR trik, ja u to ne mogu ulaziti. To morate pitati njega", odgovara.

Je li postojala mogućnost da se stablo zaštiti?

"Stablo kad se štiti to je prostorno planskom dokumentacijom. Splitski GUP je donesen 2005. godine, a mijenjan 2007. godine od strane HDZ-a i Liste Velog Mista koje su tada bile na vlasti u gradu Splitu. Propisali su urbanističke planove, odnosno GUP grada Splita i uvjete kada je stablo zaštićeno. Je li stablo ispunjavalo te uvijete 2009. godine morat ćete pitati one koji su bili u Gradskoj upravi 2009. godine. Retroaktivno, to nije moguće napraviti".

Ivošević naglašava da je zakon gradnje jasan. Pojašnjava da ako netko ima pravomoćnu lokacijsku i građevinsku dozvolu, nije moguće reverzibilno poništavati građevinske dozvole. To je osnova pravne sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

Je li investitor tražio izmjenu građevinske/lokacijske dozvole, i ako je, može li se onda što napraviti?

"Investitor je zatražio izmjenu lokacijske dozvole, to je njegovo pravo. Taj upravni postupak je u tek stavljen pred Gradsku upravu i on će se u narednim mjesecima rješavati. Da, u teoriji u nekoj budućoj dozvoli se moglo uvjetovati, ali to njega ne sprječava da radi trenutno po postojećim dozvolama koje su izdane na temelju upravnog postupka 2009. godine".

Garažna mjesta za javnu namjenu

"Iako se stvarala fama oko garaža, mi smo vrlo jasno i transparentno na prosvjedu građana svakom stanaru, predsjednici Vijeća kotara i predstavniku medija dali primjerak ugovora kojeg je potpisao gradonačelnik Ivo Baldasar 2015. godine.

Vrlo je nejasno definirao obveze investitora po pitanju javne garaže. Tj. ograničio je da minimalno 1/3 mjesta mora biti na satnoj naplati i cirkulaciji da svaki građanin može doći, a 2/3 mogu biti za stanare i poslovne subjekte koji će tu raditi. Gledajući politiku te kuće koja radi na drugim dijelovima Hrvatske, vjerujem da će biti znatno veće od trećine za satnu naplatu zato što je to ekonomski najprihvatljivije nekome tko se bavi tom djelatnošću", govori Ivošević.

Splitski dogradonačelnik naglašava da Grad u ovom slučaju može tražiti isključivo ono što piše u GUP-u i Zakonima RH. Slikovito je objasnio da kada netko traži građevinsku i lokacijsku dozvolu da nije stvar hira gradonačelnika i Gradskog vijeća hoće li ju dobiti.

"Nekada je zgrada previsoka u GUP-u i ne sviđa nam se, ali moramo ju ispoštovati. Nekada neko zelenilo nije zaštićeno, ali odluku moramo poštovati. Imali ste posljednji primjer jednog trgovačkog centra, dozvola odbijena na jednoj cesti radi četiri stabla. Ministarstvo je odlučilo da se četiri stabla mogu ukloniti. To vam je ta pravna sigurnost", govori.

Tematska sjednica oko Small Malla

Tematska, 15. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita naziva "Rasprava o izgradnji garažno-poslovne građevine u Vukovarskoj ulici u Splitu", održat će se u petak 16. lipnja s početkom u 9 sati.

"Vijećnicima je dostavljena kronologija, promemorija povijesti bolesti investicije, ugovori među kojima i ugovor iz 2015. godine kojeg je SDP-ov gradonačelnik Ivo Baldasar potpisao i naravno rečeno im je da ih nešto dodatno treba da kažu i da će dobiti dokumente", rekao je Ivošević.

Je li projekt transparentan?

"Oko ovog projekta nije bilo transparentnosti najviše u mandatu Ive Baldasara. Projekt koji je defacto dogovoren na način konzumiranja parkirališnih mjesta od strane stanara i javnosti, ugovor je potpisan 2015. godine i nikad nije javno prezentiran. Sve do trenutka kada smo ga mi iskopali i obznanili 2023. godine. Mi niti jedan akt nismo tu potpisali, osim onog što smo zakonski obvezni. Primjerice dozvoliti gradolišnu ogradu, jer mi nemamo izbor, ali moramo samo naplatili, a naplatili po punoj cijeni. Same dozvole izdali su prethodnici, nažalost mi to moramo poštivati. Kaže nažalost, jer bit će još suludih priča u Splitu. Na Bačvicama u Klarinoj ulici niknut će zgrada između dvije kuće. To će bit šaka u oko stanarima i svakom prolaznik, ali to je pravna sigurnost", odgovorio je.

Objasnio je da mnogi misle da su mogli zaštiti stablo, promijeniti pravila, ali....

"Tako ne funkcionira pravna sigurnost. Ako je netko zatražio dozvolu 2009. godine tada se gleda GUP koji je bio na snazi tada. Mi smo mogli sva pravila promijeniti i napisat da to stablo ima svetu kategoriju te da će kazna biti deset milijardi eura tko ga makne, gledali bi se uvijati iz 2009. godine. Tu je jedna apsurdnost i morbidnost oporbene stranke koja je splitski GUP donijela koja je zaslužna za ovaj projekt i uklanjanje stabla, a sada likuje kao da smo mi tu nešto intervenirali", zaključio je Ivošević.

Što je sve splitski dogradonačelnik rekao pogledajte u videu...