Ivošević: "Imaš grad bez gradonačelnika kojeg vodi prokurist interesnih skupina"

Bojan Ivošević, bivši dogradonačelnik Splita i aktualni gradski vijećnik, objavio je istup u kojem oštro kritizira način na koji Grad Split postupa prema arheološkom lokalitetu u Stobreču te višemjesečnu komunikacijsku šutnju gradske uprave o toj temi.

U objavi pod naslovom "Para vrti di Burgija neće", Ivošević navodi kako ga ne iznenađuje što se već mjesec dana ne može dobiti očitovanje Grada o pitanju tretmana vrijednog arheološkog područja, koje je, prema njegovim riječima, ostalo bez jasnog političkog vodstva. Ističe da se takva situacija događa kada "imaš grad bez gradonačelnika kojeg vodi prokurist interesnih skupina".

Ivošević se pritom referira na upit koji je redakcija Dalmacije Danas uputila Gradu Splitu, a koji je sadržavao niz pitanja vezanih uz sudbinu lokaliteta u Stobreču tijekom izmjena Generalnog urbanističkog plana (GUP-a). U upitu je zatraženo pojašnjenje hoće li Grad ostati pri prijedlogu da se cijelo područje uvrsti u zonu Z1 – javni park, što je prema dostupnim dokumentima bio odgovor na nova arheološka otkrića na tom prostoru.

Dalmacija Danas je, kako se navodi u objavi, pitala i koji je dugoročni plan Grada za budućnost lokaliteta te na koji način planira zaštititi i prezentirati otkrivene arheološke strukture. Posebno je otvoreno i pitanje posljedica mogućeg odustajanja od cjelovite zaštite: smatra li Grad u tom slučaju da otkrića nisu dovoljno vrijedna ili društveno važna da bi dobila status trajno zaštićenog prostora.

Unatoč tome što je upit poslan prije gotovo mjesec dana i naknadno ponovljen, Grad Split do zaključenja teksta nije dostavio nikakav odgovor, prenosi Ivošević u svojoj objavi. U istupu poručuje kako takva šutnja dodatno problematizira odnos gradske uprave prema zaštiti kulturne baštine i transparentnosti u procesu izmjena ključnih urbanističkih dokumenata.