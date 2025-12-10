Ivošević: "Grad Split ne treba financirati imovinu države"

"Grad Split prvo treba donijeti proračun, a tek onda ugovarati obveze. Nije u skladu sa zakonima da Grad Split preuzme obvezu kupnje potraživanja banaka prema tvrtki Sportski grad TPN, prije nego što je za to osigurao sredstva u proračunu. Zato tražimo da se o kupnji potraživanja banaka glasa nakon što se usvoji proračun za 2026., sa osiguranim sredstvima, ako se usvoji", poručio je gradski vijećnik Bojan Ivošević, dodajući da je potpuno nejasno zašto gradonačelnik Šuta žuri s usvajanjem odluke.

"Tražimo da ova odluka na predstojećoj sjednici Gradskog vijeća bude tek prvo čitanje, da bi je s pravnim stručnjacima mogli detaljnije analizirati. Nadam se da ne trebamo podsjećati što se dogodilo zadnji put kada je HDZ žurio s ugovorima oko Spaladium arene", rekao je Ivošević.

Kako je istaknuo, ovakav ugovor između banke i Grada Splita nije dobar, jer će po isteku prava građenja 2037. Gradu pripasti tek 50%, dok će ostalih 50% pripasti državi. "Zato tražimo da se potpiše ugovor između Grada Splita, Republike Hrvatske i banaka i da se jasno definiraju budući međusobni odnosi. Obećanja da će država sanirati Spaladium arenu i najava da će Republika Hrvatska pokloniti svojih 50% Gradu Splitu, trebaju biti dio ugovora. Tako bi Grad mogao odmah krenuti u realizaciju poslovnog tornja koji je planiran uz Spaladium arenu, bez straha da će mu država oteti pola investicije za 11 godina", pojasnio je vijećnik.

Takav prijedlog, najavio je, spremni su podržati, ali sve suprotno značilo bi da je na djelu obrnuta vertikala i da Grad Split financira imovinu Republike Hrvatske, što bi bilo apsolutno neprihvatljivo.

"Važno je znati i da potraživanja banaka o kojima govorimo, mogu otkupiti i Republika Hrvatska i Splitsko-dalmatinska županija pa je u potpunosti netočna tvrdnja Tomislava Šute da se problem ne može riješiti bez usvajanja proračuna Grada Splita", zaključio je Ivošević.