Ivošević: "Glasanje o Osejavi znači da Boban i dalje stoji iza prijedloga vezanog za Osejavu"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević oglasio se povodom najave župana Blaženka Bobana da će predložiti županijskim vijećnicima povlačenje 14. točke Dnevnog reda Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, koja se odnosi na Osejavu.

„Zbilja je nejasno zašto je župan Boban najavio da će predložiti vijećnicima povlačenje 14. točke Dnevnog reda vezane za Osejavu, pa da ćemo mi o tome glasati. Župan je predlagatelj te, ukoliko želi povući prijedlog, prema poslovniku Skupštine treba samo obavijestiti predsjednika Skupštine o navedenom. Tada nema ni rasprave ni glasanja“, poručio je Ivošević.

Dodao je i kako sam čin glasanja znači da prijedlog formalno nije povučen:

„Ukoliko o tome glasaju vijećnici, to znači da župan kao predlagatelj i dalje stoji iza prijedloga i ne povlači ga.“