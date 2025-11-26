Ivošević: "Dalija Orešković ne zna razliku između javnog prosvjeda i javne priredbe"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević oglasio se na društvenim mrežama povodom rasprava o legalnosti nedavnog prosvjeda na Rivi, poručivši da se u “vremenima opće histerije treba držati činjenica”. Ivošević smatra da se prosvjed može kritizirati, ali da je jednako opasno zagovarati represiju i davanje prevelikih ovlasti institucijama pod političkom kontrolom.

"Prosvjed je bio sramotan, ali policijska država nije rješenje"

– Koliko god prosvjed na Rivi bio sramotan i koliko god se ja s njim ne slagao, sumanuto je zagovarati policijsku državu u rukama HDZ-a – napisao je Ivošević.

Posebno se osvrnuo na javne istupe bivše saborske zastupnice i odvjetnice Dalije Orešković, koju proziva zbog pogrešnog tumačenja zakona.

Prozvao Daliju Orešković: “Ne zna razliku između javnog prosvjeda i javne priredbe”

Ivošević tvrdi da Orešković pogrešno citira zakon te da brka odredbe o javnim priredbama s odredbama o prosvjedima.

– Dalija Orešković, koja je odvjetnica, ne zna razliku između javnog prosvjeda i javne priredbe pa citira pogrešne članke prozivajući ministra Božinovića, o kojem imam sve samo ne dobro mišljenje – napisao je.

Dodao je da se u Splitu posljednjih deset godina održalo više prosvjeda različitih tematika, koji su MUP-u prijavljeni tek dan ranije, a policija je, kaže, uvijek izlazila organizatorima u susret – što smatra demokratskom praksom.

Pozvao na točno čitanje zakona

Ivošević u objavi navodi nekoliko odredbi Zakona o javnom okupljanju koje, kako tvrdi, potvrđuju njegove argumente:

Članak 14. propisuje da ministar može, ali ne mora zabraniti javni prosvjed ako nije pravodobno i uredno prijavljen.

propisuje da ministar može, ali ne mora zabraniti javni prosvjed ako nije pravodobno i uredno prijavljen. Članak 22. navodi da službena osoba MUP-a može, ali ne mora prekinuti neprijavljeni prosvjed.

navodi da službena osoba MUP-a može, ali ne mora prekinuti neprijavljeni prosvjed. Članak 28., na koji se pozivala Orešković, odnosi se isključivo na javne priredbe, a ne na prosvjede.

– Molim gđu. Orešković da osvježi svoje znanje, jer godine u Saboru, van struke, očito su učinile svoje – poručio je.