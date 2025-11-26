Dalija Orešković: Božinović treba otići, pokazao je da se boji prosvjeda Torcide

Dalija Orešković objavila je da na Facebooku ministar unutarnjih poslova Davor Božinović treba podnijeti ostavku, tvrdeći da nije u stanju štititi pravni poredak ni provoditi zakon nakon što je, kako kaže, "pokazao da se boji prosvjeda jedne navijačke skupine".

Orešković se pozvala na Zakon o javnom okupljanju koji u članku 7. propisuje da se prosvjed mora prijaviti pet dana prije održavanja, uz iznimku kada je zbog opravdanih razloga to moguće učiniti najkasnije 48 sati ranije. Navela je da je Klub navijača Torcida prijavio prosvjed tek 7. studenoga u 14.30, manje od 24 sata prije njegova početka, što se vidi iz pečata prijavnog ureda.

Optužila je ministra da je tek nakon medijskog pritiska zatražio dokaz o prijavi. "Prijava je podnesena nakon što je ministar na press konferenciji u Splitu izjavio kako svatko ima pravo na prosvjed, prešućujući uvjet po kojem se može održati", tvrdi Orešković.

Smatra da je Božinović morao reagirati

Orešković je ustvrdila da je načelnik policijske uprave mogao rješenjem zabraniti prosvjed jer nije bio prijavljen na vrijeme, dok je policija prema zakonu morala spriječiti ili prekinuti okupljanje ako je riječ o neprijavljenom prosvjedu. "Tako se trebalo postupiti, ali znamo da nije", poručila je.

Dodala je da je i sam ministar mogao donijeti rješenje o zabrani, ali to nije učinio. "Prepao onih kojima je pozdrav dražesniji od Hrvatske države", napisala je.

Postavila je pitanje što će se dogoditi ako se počnu organizirati neprijavljeni prosvjedi ispred privatnih stanova. "Što kada zviždači više ne smiju uskratiti uzvikivanje neustavnog ustaškog pokliča najave poduzimanja radikalnih mjera?", upitala je.

Orešković tvrdi da je "strah za svoju fotelju doveo vlast do toga da je dopustila da se Ustav i pravni poredak sruše na ulici".