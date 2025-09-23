Ivo Sanader tuži Hrvatsku. Odvjetnica Valković: "Tijekom kaznenog postupka u RH njemu su prekršena brojna temeljna prava"

Ivo Sanader i šef mađarskog MOL-a Zsolt Hernadi prije dvije godine tužili su Hrvatsku pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Tvrde da nisu imali pošteno suđenje. Sud je sad odlučio pokrenuti postupak.

"Zahtjev podnositelja i dokumentacija su došli u moj ured i sada ono što se očekuje od mene da napišem pismeno očitovanje za Europski sud za ljudska prava", rekla je Štefica Stažnik, zastupnica Republike Hrvatske pred EU sudom.

Hernadijeva odvjetnica Laura Valković je u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Josipom Krajinović rekla: "Očito i Europski sud smatra da to pitanje, taj cijeli kazneni postupak, treba ponovno preispitati."

Je li suđenje bilo pošteno?

Sud zanima jesu li Sanader i Hernadi imali pošteno suđenje u predmetu INA-MOL, u kojem je bivši premijer osuđen na šest godina zatvora za primanje 10 milijuna eura mita od Hernadija da bi MOL dobio upravljačka prava nad Inom.

"Kontinuirano smo isticali da su tijekom kaznenog postupka u RH njemu prekršena brojna temeljna prava, a s posebnim naglaskom na pravo na pošteno suđenje. Mi očekujemo da će Europski sud za ljudska prava potvrditi to naše stajalište", napomenula je Valković.

Tvrde i da su visokorangirani dužnosnici kršili presumpciju nevinosti, kao i sama Vlada u svom priopćenju o arbitražnim postupcima prije šest godina.

"U kojima se prije donošenja konačne odluke govorilo o tome da je Ivo Sanader kriv i da je ovaj sporazum bio rezultat koruptivnog dogovora, što je sve bilo prejudiciranje, a s određene strane smo to promatrali kao pritisak izvršne vlasti na sudsku vlast", objasnila je Jadranka Sloković, odvjetnica Ive Sanader.

U izgubljenim arbitražama od MOL-a zaključeno je da je Robert Ježić nepouzdan svjedok, a obrana tvrdi da baš zbog novca o kojem je Ježić svjedočio ona nije mogla provesti svoje dokaze tijekom suđenja.

"Jedna od ključnih stvari je bila da se provjeri tijek novca koji je navodno išao na taj račun u Švicarskoj pa nakon toga u te Ježićeve firme, što mi nikada nismo dobili", istaknula je Sloković.

Oglasio se i Turudić

Prošli tjedan o Ježićevim novcima je govorio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

"On je jednostavno svojim postupanjem pobijedio pravni sustav RH. Ja sam veliki pesimist u pogledu toga hoće li ikad taj iznos biti unesen u državni proračun, ali sigurno nisam adresa na koju možete uložiti svoj prigovor. Bilo bi mi puno draže da mogu reći da je uplaćeno i da smo postigli cilj. Presuda bez finala je zapravo, tako, puka deklaracija", ustvrdio je.

O toj presudi, posljednju riječ imat će Europski sud.

"Moj je zadatak u sljedećem razdoblju prikupiti sve predmete hrvatskih sudova, ostvariti suradnju s onima koji su RH zastupali pred drugim međunarodnim tijelima i vidjeti što se stvarno dogodilo i očitovati se o tome Europskom sudu", objasnila je Stažnik.

Ivo Sanader na uvjetnoj je slobodi. Odslužio je 11 od ukupno presuđenih 18 godina zatvora.

"Ukoliko bi odluka bila pozitivna, mogli bismo tražiti obnovu postupka i tada bismo mogli zapravo obnoviti to suđenje. To bi bila makar neka satisfakcija", rekla je Sloković.