Ivica Puljak: "Glavni zaštitnik Andrije Mikulića je bio Plenković. U Splitu smo imali vrlo konkretno, ružno iskustvo"

Ivica Puljak oglasio se na Facebooku po uhićenju glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića.

"Glavni zaštitnik Andrije Mikulića bio je Andrej Plenković, koji ga je cijelo ovo vrijeme štitio, iako je znao sve što radi.

Danas je uhićen i smijenjen glavni državni inspektor Andrija Mikulić, čovjek koji je godinama imao ogromnu moć i utjecaj kroz Državni inspektorat i koji je, kako tvrdi USKOK, tu moć koristio da traži mito u aferi s opasnim otpadom.

S Mikulićem i Državnim inspektoratom u Splitu smo imali vrlo konkretno, ružno iskustvo. Dvije godine su nam odbijali dati podatke o onečišćenju zraka u Sjevernoj luci, iako se radilo o zdravlju svih naših sugrađana. Odbili su čak i nalog Povjerenika za informiranje da nam ustupe podatke, a u konačnici je o cijelom slučaju presudio Visoki upravni sud, koji je utvrdio da je Državni inspektorat nezakonito uskraćivao informacije građanima", započeo je bivši gradonačelnik.

"Upozoravali smo da je DIRH pod Mikulićevim vodstvom"

Upozoravali smo da je Državni inspektorat pod Mikulićevim vodstvom svjesno ugrozio zdravlje građana skrivajući nalaze o zagađenju te da je HDZ-ov dužnosnik radio sve da zaštiti interese zagađivača, umjesto interese Splićana. Javno sam tražio njegovu smjenu, a pisao sam i predsjedniku Vlade da je takvo ponašanje nedopustivo

Nažalost, ovaj državni aparat godinama se koristi kao alat za eliminaciju protiv političkih protivnika. Inspektorat mi je tako isporučio kaznu od 13 i pol tisuća eura, zbog nepravilnosti u Vili Dalmaciji, za koje je bio odgovoran HDZ-ov gradonačelnik koji je prije mene upravljao Splitom. Kad smo govorili da glavni državni inspektor ugrožava zdravlje građana Splita i da skriva istinu, prozivali su nas da „napadamo institucije“.

Danas se pokazuje da je jedini i najveći napad na institucije u Hrvatskoj proveo HDZ, koji na čelne pozicije postavlja ljude spremne za pola milijuna eura mita zažmiriti na opasan otpad i riskirati zdravlje tisuća ljudi. HDZ je Andriju Mikulića postavio na čelo Državnog inspektorata, HDZ ga je štitio, HDZ ga je ostavio na funkciji, nakon niza afera i propusta.

Nemam nikakvu osobnu satisfakciju zbog toga što je uhićen. Mislim da je ovo tužan dan za hrvatske institucije, ali i ozbiljna lekcija za državu koja se očito mora početi braniti od onih koji je vode. Pokazalo se točnim ono na što godinama upozoravamo: HDZ je pretvorio institucije u stranački plijen, a čelnici tih institucija prije ili kasnije postaju glavni akteri u korupcijskim aferama", napisao je Puljak.