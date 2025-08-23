Ivica Kukavica: "Ubijani su na najsvirepije načine. Među žrtvama bili su ranjenici, djeca, medicinske sestre, časne sestre, mladi ljudi i djevojke"

Danas su u Hrvatskoj dostojanstveno pokopane 814 žrtava partizansko-komunističke represije, 80 godina nakon što su ubijeni i bačeni u jamu Jazovka. Sahrana je obavljena po katoličkim običajima, a među žrtvama bili su ranjenici, djeca, medicinske sestre, časne sestre, mladi ljudi i djevojke.

"Bez suda, bez dokaza, ubijani su na najsvirepije načine i ubacivani u jamu Jazovka", objavio je Ivica Kukavica, saborski zastupnik iz redova Domovinskog pokreta, koji je objavio vijest o sahrani.

Kukavica je istaknuo i važnost službenog priznanja i sjećanja:

"Ponosan sam na to da hrvatska vlast danas jasno osuđuje žrtve partizanskog terora i sve radi da pronađe žrtve tih strašnih vremena. Naša je dužnost da ih spasimo od zaborava i nikad više ne dopustimo Ovčaru i Jazovku."