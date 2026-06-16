Ivana Vladović izabrana za direktoricu Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije za novi mandat

Turističko vijeće Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije danas je u Splitu, u sklopu održavanja sjednice, donijelo odluku o izboru Ivane Vladović za direktoricu Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije za novi mandat u trajanju od četiri godine.

Odlukom Turističkog vijeća potvrđuje se kontinuitet dosadašnjeg rada te daljnje jačanje strateškog usmjerenja razvoja destinacije Srednje Dalmacije, s posebnim naglaskom na autentičnost, kvalitetu i dugoročnu vrijednost turističke ponude.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ivana Vladović nastavit će u novom mandatu s provedbom razvojnih aktivnosti usmjerenih na daljnje unapređenje destinacijskog menadžmenta i jačanje pozicioniranja Srednje Dalmacije kao prepoznatljive mediteranske destinacije visoke kvalitete. Fokus rada Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije temeljit će se na razvoju autentičnih turističkih proizvoda i doživljaja koji proizlaze iz lokalnog identiteta, načina života i prirodnih obilježja destinacije, uz snažno brendiranje kroz projekte koji objedinjuju suvremene turističke trendove.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban čestitao je Ivani Vladović na izboru za novi mandat te istaknuo važnost kontinuiteta u radu Turističke zajednice.

„Veseli me nastavak uspješne suradnje i kontinuitet kvalitetnog rada koji će omogućiti daljnji razvoj i promociju naše županije. Vjerujem kako će Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije i u narednom razdoblju nastaviti uspješno predstavljati Srednju Dalmaciju kao najlipšu i jednu od najpoželjnijih mediteranskih destinacija, prepoznatljivu po svojoj autentičnosti, kvaliteti i gostoprimstvu“, poručio je župan Boban.