Ivana Marković se oglasila o tipu koji je gazio ruže za ubijene žene. Njezin status dobio skoro 3000 lajkova

Ivana Marković, SDP-ova gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica, u objavi na Facebooku poručila je kako je klečanje po trgovima demonstracija prezira prema svim ženama, usporediva s gaženjem ruža kojemu smo svjedočili u subotu.

Podsjetimo, na Trgu bana Jelačića u Zagrebu muškarac je tijekom „Tihe mise“ gazio po ružama postavljenima u spomen na ubijene žene. Ruže je postavila umjetnica Arijana Lekić Fridrih, koja već godinama upozorava na položaj žena u društvu.

„Lik je simbolično pogazio 38 ruža za 38 ubijenih žena u protekle tri godine. Pažljivo je nagazio svaku od njih, želeći pokazati prezir prema svakoj od ubijenih žena, ali i prezir prema svakoj ženi danas općenito.

Nakon toga se vratio klečati i moliti s ostalim ‘muškarčinama’ koje mole da žene budu pokorne, da ih ne izazivaju odjećom, ponašanjem, osmijehom ili samim time što postoje. Jadnici.

To klečanje po trgovima je demonstracija prezira prema svim ženama jednako kao i ovo gaženje ruža“, objavila je Marković.