Ivana Marković: "Predloženi Zakon o otocima ne donosi nužan iskorak"

Saborska zastupnica Ivana Marković oglasila se povodom današnje rasprave u Hrvatskom saboru o Zakonu o otocima, istaknuvši kako predloženi zakonski tekst, prema njezinu mišljenju, ne donosi iskorak koji je nužan u zahtjevnim uvjetima života na otocima.

Marković je naglasila da Klub zastupnika SDP-a zbog toga predlaže konkretne i provedive amandmane usmjerene na ključna područja opstanka i razvoja otočnih zajednica. Među prioritetima navela je jačanje zdravstvene skrbi, demografsku obnovu, privlačenje i zadržavanje kadra u predškolskom, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju te bolju i bržu povezanost otoka s kopnom.

"Zakon mora imati stvarni sadržaj i jasne mjere", poručila je Marković, dodajući kako je cilj predloženih amandmana konstruktivno pridonijeti rješenjima koja će se osjetiti u svakodnevnom životu otočana.