Ivana Marković poručila Plenkoviću: „Mi nismo sitnež. Mi smo Hrvatska“

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković oštro je reagirala na izjave premijera Andreja Plenkovića, u kojima je oporbu i kritičare HDZ-a nazvao „sitneži“. U otvorenom obraćanju premijeru, Marković je naglasila da svi građani Hrvatske moraju imati jednaka prava i slobode te da se zemlja ne smije dijeliti na „važne“ i „manje važne“.

„Mi, sitnež, za razliku od Vaših ministara i bivših premijera, nismo pokrali milijarde, ali tvrdoglavo mislimo da i mi živimo u Republici Hrvatskoj i zaslužujemo ista prava. I moja obitelj i ja, taj preziran ‘sitnež’, građani smo Republike Hrvatske jednako kao i Vaši ministri i donatori“, napisala je Marković.

Kritika zbog toleriranja pozdrava „Za dom spremni“

Marković je premijeru zamjerila i način na koji, kako tvrdi, legalizira ustaški pozdrav. „Ostat ćete zapamćeni kao onaj koji je legalizirao nacistički pozdrav pod kojim su ispisane najmračnije stranice naše povijesti. Pokušavali ste ga prikazati kao nešto ‘tradicionalno’, dok se obični ljudi osjećaju poniženo i nesigurno“, poručila je.

„Dopuštate razdor i mržnju“

U svom obraćanju optužila je Plenkovića da je radi političkih interesa otvorio vrata „mržnji, podjelama i zabranama“. „Nitko ne smije koristiti državu i vlast da bi svjetlo demokracije pretvorio u sjenu netrpeljivosti i straha. Nema tog ‘ali’ kojim možete opravdati ono što se događa“, istaknula je.

„Mi nismo sitnež. Mi smo Hrvatska“

Marković smatra da premijer Hrvatsku predstavlja isključivo kroz prizmu HDZ-a i njegovih simpatizera, dok kritičare naziva prezrivim izrazima. „Svi smo mi Hrvati i volimo svoju zemlju. Hrvatska pripada svima, i onima koji misle drukčije. Taj ‘sitnež’ pamti, ne boji se i neće šutjeti. Jer mi, premijeru, nismo sitnež. Mi smo Hrvatska“, zaključila je.