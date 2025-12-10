Ivana Marković: Od 2026. nestaje zimski plovidbeni red, Brač dobiva više linija tijekom cijele godine

Zimski plovidbeni red za Brač odlazi u povijest – od 2026. godine više neće postojati sezonska podjela koja je otočanima godinama stvarala neizvjesnost u prometnoj povezanosti sa Splitom. Umjesto dosadašnjeg zimskog režima s deset linija dnevno, Brač će tijekom cijele godine imati najmanje 12 trajektnih linija dnevno, objavila je načelnica Općine Supetar Ivana Marković.

Kako ističe, ukidanje zimskog plovidbenog reda znači kraj sustava s tri prometne sezone. Od sljedeće godine primjenjivat će se samo niska i visoka sezona, što bi trebalo pojednostaviti sustav i donijeti stabilniju prometnu povezanost za otočane.

Važna novost je i produljenje visoke sezone, koja će trajati od 1. lipnja do 30. rujna, a tijekom tog razdoblja prometovat će 14 dnevnih linija između Supetra i Splita. To će, prema Marković, značajno olakšati svakodnevna putovanja, logistiku i dodatno utjecati na razvoj turizma na otoku.

Borba za dodatna poboljšanja plovidbe se nastavlja. Najavljeno je kako će se i dalje inzistirati na uvođenju noćne linije namijenjene opskrbi, s ciljem rasterećenja dnevnog prometa tijekom ljetnih mjeseci, ali i bržeg ukrcaja za otočane i goste.

Osim toga, ponovno je upućen apel da se brzobrodska linija proglasi državnom, pri čemu je, kako se navodi, SMC test već predan Ministarstvu, a odluka se očekuje u interesu cijelog otoka Brača.

Na kraju je istaknuta zahvala Agenciji za obalni linijski pomorski promet na suradnji, kao i Jadroliniji, koja je, prema riječima Ivane Marković, prepoznala stvarne potrebe Brača i osigurala novi, stabilniji plovidbeni red.

„Brač ide naprijed s jačom, stabilnijom i pravednijom povezanošću nego ikad prije“, poručila je Marković.