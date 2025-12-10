Close Menu

Ivana Marković: Od 2026. nestaje zimski plovidbeni red, Brač dobiva više linija tijekom cijele godine

Osim toga, ponovno je upućen apel da se brzobrodska linija proglasi državnom, pri čemu je, kako se navodi, SMC test već predan Ministarstvu, a odluka se očekuje u interesu cijelog otoka Brača
Ivana Marković

Zimski plovidbeni red za Brač odlazi u povijest – od 2026. godine više neće postojati sezonska podjela koja je otočanima godinama stvarala neizvjesnost u prometnoj povezanosti sa Splitom. Umjesto dosadašnjeg zimskog režima s deset linija dnevno, Brač će tijekom cijele godine imati najmanje 12 trajektnih linija dnevno, objavila je načelnica Općine Supetar Ivana Marković.

Kako ističe, ukidanje zimskog plovidbenog reda znači kraj sustava s tri prometne sezone. Od sljedeće godine primjenjivat će se samo niska i visoka sezona, što bi trebalo pojednostaviti sustav i donijeti stabilniju prometnu povezanost za otočane.

Važna novost je i produljenje visoke sezone, koja će trajati od 1. lipnja do 30. rujna, a tijekom tog razdoblja prometovat će 14 dnevnih linija između Supetra i Splita. To će, prema Marković, značajno olakšati svakodnevna putovanja, logistiku i dodatno utjecati na razvoj turizma na otoku.

Borba za dodatna poboljšanja plovidbe se nastavlja. Najavljeno je kako će se i dalje inzistirati na uvođenju noćne linije namijenjene opskrbi, s ciljem rasterećenja dnevnog prometa tijekom ljetnih mjeseci, ali i bržeg ukrcaja za otočane i goste.

Osim toga, ponovno je upućen apel da se brzobrodska linija proglasi državnom, pri čemu je, kako se navodi, SMC test već predan Ministarstvu, a odluka se očekuje u interesu cijelog otoka Brača.

Na kraju je istaknuta zahvala Agenciji za obalni linijski pomorski promet na suradnji, kao i Jadroliniji, koja je, prema riječima Ivane Marković, prepoznala stvarne potrebe Brača i osigurala novi, stabilniji plovidbeni red.

„Brač ide naprijed s jačom, stabilnijom i pravednijom povezanošću nego ikad prije“, poručila je Marković.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0