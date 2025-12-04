Ivana Marković o HDZ-u Supetar: "Financijski laici bez amandmana 13 godina, a žele voditi grad"

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković javno je reagirala na tekst o supetarskom HDZ-a koji je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji, poručivši da je njihovo istupanje "najbolja potvrda da svoj posao radimo dobro" te ih optužila za nekompetentnost i političku provokaciju.

Ivana Marković navodi kako je prva reakcija čitatelja na članak bila nevjerica, pa odmah prelazi na ono što smatra ključnim priznanjem oporbe. "Želim zahvaliti HDZ-u Supetar, posebno njihovom predsjedniku, što su priznali da u proteklih 13 godina nisu imali potrebu predložiti niti jedan amandman na proračun koji sam predstavila na gradskom vijeću i koji je usvojen jer, citiram, 'nije bilo potrebe za amandmanima' i to zapravo najbolja potvrda da svoj posao radimo dobro i da kreiramo proračune u korist naših sugrađana", poručila je gradonačelnica, dodajući: "I hvala im na tome."

Financijski laici i proračun od 12 milijuna eura

Međutim, kaže da joj je raspoloženje splasnulo kad je pročitala da HDZ-ov klub "zapravo ni ne zna predati zakonski amandman jer eto su oni financijski laici". U nastavku reakcije Marković naglašava da je problematično što se stranka koja se sama opisuje kao nestručna smatra sposobnom voditi ključne gradske poslove. "Žalosno je što stranka koja otvoreno kaže da je potpuno financijski laička, smatra se dovoljno stručnom da bi upravljala proračunom od 12 milijuna eura i zahtjevnim EU projektima. Jer eto, to je valjda isto kao i snimanje skečeva", navela je.

85 pitanja bez ijedne ideje

Gradonačelnica upozorava i na izostanak konkretnih prijedloga tijekom proteklih godina. "Osim što u 13 proračuna nisu predali niti jedan amandman kao ni predložili niti jednu ideju, ali su kako kažu, postavili 85 pitanja, kao da su sjednice gradskog vijeće i vođenje grada pub quiz", istaknula je. Kao primjere pitanja koja smatra nevažnima spominje rasprave o detaljima gradskih aranžmana i službenih putovanja: "Jako je važno koliko latica ima cvjetni aranžman… ili gdje noći gradski službenik koji ide na obvezno usavršavanje, a radi na izuzetno odgovornim poslovima – od javne nabave do europskih projekata iz kojih smo ‘povukli’ milijune eura."

Ivana Marković zaključuje da HDZ-ov istup vidi kao priznanje uspješnog vođenja grada. "Sve u svemu, hvala HDZ-u Supetar na iskrenom priznanju da grad vodimo dobro, a i hvala na osobnoj samokritici o tome što znaju o vođenju grada", poručila je.

U svom obraćanju uputila je i osobni savjet predsjedniku supetarskog HDZ-a: "Moj dobronamjerni savjet predsjedniku HDZ-a Supetar je da nastavi snimati skečeve. To mu očito puno bolje ide nego ideja da vodi grad ili kreira proračun." Pritom je ponovila ocjenu da se radi o "financijskim laicima, a ja bi dodala i političkim".

"Nevješto smišljena politička provokacija"

Posebno je oštro komentirala i amandman koji HDZ predlaže, opisujući ga kao politički motiviran potez. "O samom amandmanu želim reći da je očito riječ o nevješto smišljenoj političkoj provokaciji supetarske podružnice jedne istinske partije osuđene za kriminal i korupciju da se nelegalno proda gradska imovina i ne da se uloži u igralište, vrtić, parkove nego za plaćanje koncerta kojemu je ta ista stranka već jednom plaćala da ne pjeva", navela je. Dodaje da je riječ o pokušaju rasprodaje imovine "koja nije iz njihovog džepa".

Gradonačelnica upozorava i na širi politički kontekst, tvrdeći da HDZ instrumentalizira društvene podjele. "Žalosti me ta besramna spremnost da se instrumentaliziraju trenutne podjele u hrvatskom društvu i da se politička prepucavanja na nacionalnoj razini spuste u ovu našu svakodnevnu lokalnu ravan sa ciljem da se isprosi nekoliko političkih poena… ne mareći pritom što time istovremeno stvaraju podjele u zajednici u kojoj i sami žive", napisala je.

"Sve se svodi na dvije riječi"

Na kraju se Ivana Marković vraća početnoj ocjeni i sažima djelovanje supetarskog HDZ-a u proteklom razdoblju: "Cijeli opus HDZ-a u Supetru u ovih 13 godina svodi se u dvije riječi – financijski laici. Ostalo je samo performans da se to prekrije."