Ivana Marković: "Domoljublje se ne mjeri pjesmama i parolama, nego normalnim životom"

Ivana Marković oglasila se nakon 10. tematsko-izvještajne konvencije SDP-a, poručivši da je stranka tom prilikom poslala jasnu političku i društvenu poruku o smjeru u kojem vidi budućnost Hrvatske.

Istaknula je da se SDP zalaže za bolju, pravedniju i snažniju Hrvatsku kroz novi razvojni model koji vraća vrijednost radu i stavlja interese ljudi ispred privilegija nekolicine. Usvajanjem novog statuta i Programske deklaracije, naglasila je, potvrđeno je da demokracija, solidarnost i vladavina prava moraju prevladati podjele, netoleranciju i koncentraciju moći.

Poruka o domoljublju

Posebno se osvrnula na pitanje domoljublja, poručivši da se ono ne mjeri pjesmama i parolama, već kvalitetom života građana.

„Domoljublje se ne mjeri pjesmama i parolama, nego normalnim životom svih nas – slobodnom, ujedinjenom i pravednom Hrvatskom“, poručila je Marković.

Dodala je da upravo takvu Hrvatsku vidi kao cilj politike koju zagovara SDP – državu jednakih mogućnosti, socijalne sigurnosti i stvarnog zajedništva.