Ivana Kekin: "Jedva čekam da nam 35 frajera objasni kako da više rađamo"

Ivana Kekin, zastupnica Možemo! u Hrvatskom saboru, prokomentirala je Vladino osnivanje Savjeta za demografiju.
"Jedva čekam da nam 35 frajera objasni kako da više rađamo. Tako naime izgleda Vladina strategija u pogledu demografske politike. Tijelo koje bi trebalo poticati žene na rađanje.
U Savjetu 35 muškaraca i 5 žena.
Da im skratimo posao, evo što ženama stvarno treba kad odlučuju o majčinstvu:
1. Financijska stabilnost
- Da žene zarađuju kao muškarci. Danas – ne zarađuju.
2. Sigurno radno mjesto
- Nesigurni ugovori? Uglavnom žene.
3. Pravedna podjela brige
- Djeca, stariji, kućanstvo – ne može sve biti na ženama.
Ženama trebaju uvjeti, a ne lekcije", poručila je na društvenim mrežama.
