Ivana Kekin: "Jedva čekam da nam 35 frajera objasni kako da više rađamo"

Ivana Kekin, zastupnica Možemo! u Hrvatskom saboru, prokomentirala je Vladino osnivanje Savjeta za demografiju.

"Jedva čekam da nam 35 frajera objasni kako da više rađamo. Tako naime izgleda Vladina strategija u pogledu demografske politike. Tijelo koje bi trebalo poticati žene na rađanje.

U Savjetu 35 muškaraca i 5 žena.

Da im skratimo posao, evo što ženama stvarno treba kad odlučuju o majčinstvu:

1. Financijska stabilnost

- Da žene zarađuju kao muškarci. Danas – ne zarađuju.

2. Sigurno radno mjesto

- Nesigurni ugovori? Uglavnom žene.

3. Pravedna podjela brige

- Djeca, stariji, kućanstvo – ne može sve biti na ženama.

Ženama trebaju uvjeti, a ne lekcije", poručila je na društvenim mrežama.