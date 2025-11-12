Ivan Bilić: "Zaslužujemo novi stadion kao i Dinamo u Zagrebu"

Financijsko izvješće Hajduka za 2024. je prihvaćeno s 23 glasa “za” i dva suzdržana, a Bilić je pritom govorio o financijskom stanju kluba, infrastrukturnim planovima te izazovima s kojima se Hajduk suočava.

Borba s likvidnošću i rekordan transfer Luke Vuškovića

Bilić je istaknuo da je protekla godina bila financijski zahtjevna zbog manjka transfera i izazova s likvidnošću. Ipak, u 2025. klub bilježi značajan napredak zahvaljujući trima transferima, među kojima je i rekordan odlazak Luke Vuškovića u Tottenham za 11 milijuna eura.

„Taj transfer dao nam je vjetar u leđa. Očekujemo da ćemo 2025. završiti s oko pet milijuna eura u plusu“, poručio je predsjednik Hajduka.

Novi stadion i kamp kao prioritet

Jedna od glavnih tema sjednice bila je i infrastruktura. Bilić je potvrdio da Hajduk aktivno surađuje s Gradom Splitom na projektu izgradnje novog kampa, koji je, kako kaže, “iznimno važan za razvoj kluba”.

„Nadamo se da ćemo uskoro imati konkretno rješenje i moći krenuti u realizaciju“, rekao je Bilić, ne otkrivajući zasad planiranu lokaciju.

Predsjednik Hajduka naglasio je i važnost izgradnje novog, modernog stadiona, koji bi osim sportskih omogućio i dodatne komercijalne prihode:

„Naš je stav jasan – želimo stadion koji će biti nogometni, funkcionalan i financijski održiv. Vjerujem da i mi, kao i Dinamo u Zagrebu, zaslužujemo novi stadion.“

Na pitanje novinara o mogućnosti rušenja Poljuda i gradnje na istom mjestu, Bilić je odgovorio kako o tome još nije bilo razgovora:

„Ne zauzimam stranu ni za jednu opciju, već zastupam interese kluba, a to je – novi stadion. Ministarstvo financija već je omogućilo Zagrebu i Splitu financiranje izgradnje stadiona u omjeru 50:50, što nam daje dodatni optimizam.“

Zastarjeli travnjak uzrok sve više ozljeda

Bilić je upozorio i na problem zastarjelog umjetnog travnjaka u Hajdukovoj Akademiji, koji, prema njegovim riječima, sve više utječe na zdravlje mladih igrača.

„Travnjak je star devet godina, tri puta je amortiziran, a u posljednje vrijeme primjećujemo porast ozljeda. Novi bi trebao biti postavljen za nekoliko mjeseci, a trenutno smo u procesu dogovora s Gradom“, rekao je Bilić.