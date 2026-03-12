Iva Radić više nije direktorica Journala, tvrdi da su iz tvrtke nezakonito izvlačena sredstva

Nekadašnja manekenka i poduzetnica Iva Radić objavila je u četvrtak da više nije direktorica društva Journal Media d.o.o., funkcije koju je obnašala proteklih 11 godina.

Radić je vijest objavila na društvenim mrežama, gdje je iznijela ozbiljne optužbe o mogućim nepravilnostima u poslovanju povezanim s portalom Journal.hr.

U objavi navodi da postoji osnovana sumnja kako je skupina fizičkih osoba, rodbinski povezanih s drugim suvlasnikom društva Journal u Sloveniji, zajedno s nekoliko povezanih tvrtki sudjelovala u radnjama kojima su iz društva Journal Media d.o.o. u Hrvatskoj na nezakonit način izvlačena financijska sredstva.

Prema njezinim riječima, iste osobe su godinama vodile financijsko poslovanje, računovodstvene i knjigovodstvene poslove povezane s poslovanjem portala.

Radić tvrdi da je još prije više od godinu i pol dana, nakon što su se pojavile sumnje u nepravilnosti, upozorila suvlasnika društva te zatražila potrebnu dokumentaciju, no da je do danas nije uspjela dobiti.

Zbog sumnji u nepravilnosti angažirala je, kako navodi, ovlaštene financijske sudske vještake koji su utvrdili ozbiljne nepravilnosti koje upućuju na moguća kaznena djela protiv gospodarstva na štetu društva.

Ističe i da je slučaj prijavila nadležnim institucijama te pokrenula odgovarajuće sudske postupke. Navodi i da je prošlog ljeta promijenila knjigovodstveni servis nakon što su utvrđene nepravilnosti, ali da nova služba do danas nije dobila poslovnu dokumentaciju za razdoblje u kojem su poslove vodili prethodni računovođe.

Prema njezinim riječima, uočene su i dodatne radnje koje upućuju na moguće pokušaje prikrivanja nezakonitih aktivnosti, uključujući uklanjanje ili brisanje poslovne komunikacije.

Radić tvrdi i da su zbog nastale situacije već obustavljene ugovorene marketinške kampanje na digitalnim kanalima portala.

„Nažalost, zbog radnji trećih osoba koje su onemogućile uobičajeno poslovanje portala, već su jučer morale biti obustavljene ugovorene kampanje na digitalnim kanalima – nešto što se u deset godina postojanja Journala nikada nije dogodilo“, napisala je.

Dodala je da je o situaciji već obavijestila većinu partnera, klijenata i suradnika te da će kao suvlasnica društava nastaviti poduzimati sve pravne korake kako bi zaštitila imovinu i interese svih uključenih.

Naglasila je i da je i dalje suvlasnica društva Journal u Sloveniji, koje je vlasnik platformi, te da ova odluka ne utječe na poslovanje Journal Srbija.

„Zbog istrage i pravnog procesa zasad neću davati dodatne izjave na ovu temu“, poručila je Radić.