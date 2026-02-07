Istraživanje trajalo 21 godinu: Ova vrsta prehrane povezana s manjim rizikom od moždanog udara

Mediteranska prehrana dugo se povezuje s nizom zdravstvenih koristi, od usporavanja pojave demencije do poboljšanja zdravlja srca. Nova studija pokazala je da može smanjiti rizik od moždanog udara kod žena i do 25 posto, objavio je Euronews.

Nalazi, objavljeni u časopisu Neurology Open Access, službenom časopisu Američke akademije za neurologiju, pokazali su da pridržavanje mediteranske prehrane može pomoći u smanjenju rizika od moždanog udara kod žena. Istraživači su otkrili da su žene s najvećom pridržavanjem mediteranske prehrane imale 18 posto manju vjerojatnost da će doživjeti moždani udar, uključujući 16 posto manji rizik od ishemijskog moždanog udara i 25 posto manji rizik od hemoragičnog moždanog udara.

Ishemijski moždani udar nastaje kada je protok krvi blokiran prema dijelu mozga; to je najčešći tip moždanog udara. Hemoragijski moždani udar uzrokovan je krvarenjem u mozgu.

Prehrana nužna u prevenciji

“Naši nalazi podupiru sve više dokaza da je zdrava prehrana ključna za prevenciju moždanog udara,” rekla je autorica studije Sophia S. Wang iz američkog centra za istraživanje raka City of Hope.

Dodala je da je, budući da je moždani udar vodeći uzrok smrti i invaliditeta, zanimljivo pomisliti da bi poboljšanje prehrane moglo smanjiti rizik od ove razorne bolesti.

Studija je primijetila da žene imaju veću učestalost moždanog udara tijekom života nego muškarci, djelomično zbog naglog povećanja rizika od moždanog udara kod žena u postmenopauzi. Žene također imaju povećanu doživotnu učestalost čimbenika rizika za moždani udar, uključujući hipertenziju i aritmiju, prenosi Nacional.

Istraživanje trajalo 21 godinu

Sudionici su ispunili upitnik o svojoj prehrani i dobili su ocjenu od nula do devet na temelju toga koliko su se strogo pridržavali mediteranske prehrane. Nakon prvog istraživanja, sudionici su praćeni u prosjeku 21 godinu. Tijekom tog vremena, istraživači su zabilježili 4083 moždana udara, s 3358 ishemijskih moždanih udara i 725 hemoragijskih moždanih udara. Studija ima neka ograničenja, uglavnom zato što se temelji na podacima koje su sami prijavili, što uvijek znači da neke informacije možda nisu u potpunosti točne. Istraživači su napomenuli da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se potvrdili ovi nalazi i kako bi nam pomoglo da razumijemo mehanizme koji stoje iza njih, kako bismo mogli identificirati nove načine sprječavanja moždanog udara.

Mediteranska prehrana karakterizira se naglaskom na zdravim mastima, posebno maslinovom ulju, uglavnom biljnoj prehrani. Daje prednost visokom unosu povrća, mahunarki, voća, ribe i maslinovog ulja, a niskom unosu mliječnih proizvoda, crvenog mesa i zasićenih masti.

Niža i opasnost od demencije

Nedavno istraživanje povezalo je mediteransku prehranu s nižim rizikom od demencije kod osoba s genetskim rizicima. Američki istraživači otkrili su da su osobe koje su slijedile ovu dijetu imale manju vjerojatnost razvoja demencije i sporije kognitivne propadanje. Ostale dokazane koristi uključuju bolje zdravlje desni, kontrolu šećera i manji kognitivni pad povezan sa starenjem.