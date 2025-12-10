Istraživanje na 30 milijuna ljudi: Cijepljeni protiv Covida nakon četiri godine imali 50 posto manji rizik od smrti

Nova opsežna francuska studija, koja je obuhvatila podatke gotovo 30 milijuna odraslih osoba, potvrdila je da cjepiva protiv Covid-19 nisu povećala rizik smrtnosti. Štoviše, istraživači su utvrdili da je smrtnost među necijepljenima bila 50 posto viša tijekom četiri godine nakon početka kampanje cijepljenja.

Rezultati su objavljeni u četvrtak u uglednom medicinskom časopisu Jama Network Open, a studiju je provela istraživačka skupina Epi-Phare, koju čine francuska agencija za lijekove ANSM i nacionalni zdravstveni osiguravatelj.

Analizirani podaci 30 milijuna Francuza

Istraživači su pratili odrasle osobe u dobi od 18 do 59 godina u razdoblju između 2021. i 2025. godine. Od ukupno 29,7 milijuna ispitanika: oko 23 milijuna primilo je barem jednu dozu cjepiva, oko 6 milijuna ostalo je necijepljeno.

Većina primijenjenih cjepiva bila su mRNA cjepiva proizvođača Pfizer/BioNTech i Moderna, javlja RFI. Rezultati ove studije su objavljeni u znanstvenom časopisu JAMA Network Open.

Smrtnost niža među cijepljenima

Četiri godine nakon prve doze, među cijepljenima je umrlo 0,4 posto ispitanika, dok je u necijepljenoj skupini umrlo 0,6 posto osoba.

To znači da je ukupna smrtnost među necijepljenima bila otprilike 50 posto viša.

Voditelj istraživanja Mahmoud Zureik naglasio je:

“S velikim stupnjem sigurnosti možemo reći da nema povećanog rizika smrtnosti nakon cijepljenja protiv Covida.”

Učinkovitost i sigurnost mRNA cjepiva već su dobro dokumentirane, a ozbiljne nuspojave – poput miokarditisa ili perikarditisa – ostaju vrlo rijetke i uglavnom povezane s mlađim muškarcima. Unatoč tome, Francuska je u ranijim fazama kampanje savjetovala oprez pri uporabi Moderne kod mladih odraslih.

Studija naglašava da ove nuspojave ne dovode u pitanje korist cijepljenja za većinu populacije.

Mitovi o “skrivenim smrtnostima” ponovno opovrgnuti

Antivakserske zajednice godinama su širile tvrdnje da mRNA cjepiva uzrokuju prikrivene smrti koje navodno nisu vidljive u službenim statistikama.

No Zureik ističe da je ovo prvo istraživanje koje je detaljno analiziralo dugoročni odnos između cijepljenja i ukupne smrtnosti:

“Kratkoročne koristi i rizici cjepiva bili su nam poznati, ali njihov dugoročni učinak nikada nije bio ovako proučen.”

Važna napomena: Studija ne dokazuje da cjepivo smanjuje smrtnost – ali razlike su jasne

Autori naglašavaju da, iako je smrtnost među cijepljenima bila niža, ova studija ne može sama po sebi dokazati da su cjepiva izravno smanjila broj smrti. Razlike mogu biti povezane sa zaštitnim učinkom cjepiva, ali i demografskim i socioekonomskim faktorima – poput dobi, obrazovanja ili zdravstvenog statusa – koji se često razlikuju između cijepljenih i necijepljenih.